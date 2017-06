Die Siebenbürger Sachsen veranstalteten ihr 3. Heimattreffen in Neumarkt.

Bei besten Wetterbedingungen gingen am Sonntagmorgen beim Freystädter Volksfestlauf etwa 180 Athleten an den Start. Auf das Siegertreppchen schaffte es ein alter Bekannter: Michael Lang aus Postbauer-Heng konnte von den insgesamt 24 Volksfestläufen in der Stadt neunmal als Sieger herausgehen.