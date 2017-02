Gauschützenmeister lobt "Birkengrün"

Aßlschwanger Schützen ehren langjährige und verdiente Mitglieder — Beide Teams bringen "Topleistung" in Runde

FREYSTADT/ASSLSCHWANG - Bei der Jahreshauptversammlung der Aßlschwanger "Birkengrün"-Schützen standen eine Reihe von Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder an.

Schützenmeister Matthias Bauer (2.v.r.) war selbst unter den Geehrten. © Foto: Anne Schöll



Zuvor hatte Schützenmeister Matthias Bauer einen kurzen Umriss über die Aktivitäten des Vereins gegeben, während Gauschützenmeister Hans Spiegel die Aufgaben im Schützengau beleuchtete.

Spiegel lobte die Platzierungen der beiden Rundenteams als "Topleistung" für diesen kleinen Verein und lud zur Teilnahme am großen Schützenumzug am Volksfestsonntag am 18. Juni in Freystadt ein.

Urkunden und Ehrennadeln für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten im Anschluss Alexander Dotzer, Reinhard Körner, Matthias Bauer und Thomas Blank.

Nadeln und Abzeichen

Für neun Jahre als Schriftführer nahm Andreas Englmann die Verdienstnadel des Bayerischen Sportschützenbundes entgegen, Matthias Bauer für seine Arbeit die Goldene Ehrennadel des Mittelfränkischen Schützenbundes.

Das Protektorabzeichen, ausgelobt von Herzog Franz in Bayern und limitiert, überreichte Hans Spiegel an Josef Englmann, der sich ebenfalls seit vielen Jahren in der Vereinsarbeit engagiert.

as