Geburtstags-Party mit großem Kuchen für alle gestartet

Neuer Markt feiert mit Aktionswoche die ersten 365 Tage - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Auf den Tag genau vor einem Jahr hat der Neue Markt aufgesperrt: Nach einem spannenden Jahr, auch mit Höhen und Tiefen, feierte das Management nun das Einjährige. Es gab Kuchen für alle, die gekommen waren.

Romana Brunner, Heidi Rackl, OB Thomas Thumann, Matthias Auhuber und Martina Bögl beim Anschneiden des Geburtstagskuchens. © Fritz-Wolfgang Etzold



Romana Brunner, Heidi Rackl, OB Thomas Thumann, Matthias Auhuber und Martina Bögl beim Anschneiden des Geburtstagskuchens. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Die Ehre, den Geburtstags-Kuchen anzuschneiden, hatten OB Thomas Thumann, stellvertretende Landrätin Heidi Rackl und Center-Manager Matthias Auhuber, assistiert von Center-Managerin Romana Brunner und Martina Bögl von der Besitzer-Familie. Dazu spielte eine Blaskapelle Happy Birthday und dann war der Weg zum Kuchen frei; die 1000 Stückchen Kuchen stammten von der Bäckerei-Filiale im Center und mundeten sichtlich.

Bilderstrecke zum Thema Neuer Markt feiert Einjähriges Kuchen für alle: Das gab es zum Einjährigen des Neuen Marktes für die Besucher, die um elf Uhr gekommen waren.



Doch das war noch nicht alles: Bis Samstag, 24. September, feiern der Neue Markt und die in ihm vertretenen Geschäfte mit zahlreichen Aktionen und Angeboten weiter. Zahlreiche Geschäfte beteiligen sich mit eigenen Rabattaktionen und speziellen Tarifen für die Festwoche.

Der Donnerstag, 22. September, steht ganz im Zeichen der Kinder. Ein Kasperltheater gibt vier Vorstellungen. Außerdem findet ein großer Ballonwettbewerb statt. Kinderschminken darf nicht fehlen. Schnäppchenjäger sollten sich Freitag, den 23. September, im Kalender rot anstreichen: Um 18 Uhr gibt es einen Gutscheinregen. 300 größere und kleinere Gutscheine flattern von der oberen Etage in die Passage – schnelle Reaktion ist angesagt.

Programm für Kinder

Ein eigenes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Bastelstation und anderen Attraktionen gibt es auch am Samstag, 24. September. Höhepunkt des Tages ist die große Modenschau um 16 Uhr. Auf den Laufsteg treten Neumarkter, die sich im Juli und August bei einem offenen Casting beworben haben. Sie führen nicht nur Kleidung aus den Modegeschäften im Neuen Markt vor, sondern auch Accessoires und Produkte aus anderen Bereichen. Während der Jubiläumswoche verlost der Neue Markt außerdem einen fahrbaren Untersatz: Der Gewinner darf einen Smart für ein Jahr kostenlos nutzen. Das verloste Fahrzeug lässt sich bereits im Neuen Markt besichtigen.

Bereits Mitte des Jahres konnte der Neue Markt den 2,5-millionsten Besucher begrüßen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Bilanz“ lautet das Fazit von Romana Brunner vom Markt-Management. Das Erfolgsrezept von „NeuerMarkt“? Eine gute Mischung, die jedem etwas bietet – und es wird nicht beim jetzigen Stand bleiben. „Wir dürfen noch keine Namen nennen, aber es wird noch einiges kommen“, macht Romana Brunner neugierig.

Letzter Neuzugang unter den Geschäften war Ende Juni der „Tally Weijl“-Shop. Auf 160 Quadratmetern bietet er Kleidung, Schuhe und Accessoires an. Das in den 90er Jahren in der Schweiz gegründete, familiengeführte Modeunternehmen betreibt über 790 Läden in 37 Ländern.

Aktuell bietet der Markt auf 13.100 Quadratmetern Verkaufsfläche mehr als 40 Shops vor allem aus den Bereichen Mode, Accessoires und Lifestyle. Bedeutende Ankermieter sind Rewe, das Modehaus Wöhrl und der Media-Markt, deren umfangreiches Sortiment Kunden von nah und fern nach Neumarkt lockt. Acht Restaurants und Cafés bieten Gelegenheit für den schnellen Kaffee beim Einkaufsbummel ebenso wie für eine ausgedehnte Mittagspause. Arztpraxen und Dienstleister ergänzen das Konzept der Kombination von Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie.

Großer Anziehungspunkt

Ein großer Anziehungspunkt ist das moderne CinemaxX-Multiplex-Kino mit sieben Sälen, das den neuen Markt auch nach Geschäftsschluss zum lohnenden Besuchsziel macht. Für Übernachtungsgäste ist das in diesem Jahr rechtzeitig zur Spielwarenmesse eröffnete „Park Inn“-Hotel eine interessante Option – und eine gute Alternative zu Hotels in Nürnberg. Das optimal gelegene Vier-Sterne-Haus mit 106 Zimmern im postmodernen Retro-Stil spricht mit Wellness-Angeboten, Saune und Fitnessstudio nicht nur Tagungsreisende an, sondern auch Urlauber und Familien.

Bei Besuchern nicht nur von auswärts punktet das Center „NeuerMarkt“ mit seiner Tiefgarage mit 500 Stellplätzen. Sie ist nicht nur in das Neumarkter Parkleitsystem integriert. Ein intelligentes Parkleitsystem mit dynamischen Richtungspfeilen und Leuchtsignalen über den Parkbuchten leitet auch innerhalb der Tiefgarage Autofahrer zu einem freien Platz. Fahrer von Elektroautos können ihre Fahrzeuge während des Einkaufs an drei Ladesäulen der Stadtwerke Neumarkt auftanken. Während der Jubiläumswoche gelten Sondertarife für die Tiefgarage, das Parken kostet höchstens 1,50 Euro, egal, wie lange der Einkauf dauert.

Als Einkaufssstadt positioniert

Mit dem Einkaufszentrums „NeuerMarkt“ hat sich Neumarkt bereits im vergangenen Jahr weiter als Einkaufstadt für die Region Neumarkt positioniert. Durch das neue Stadtquartier stieg die Anzahl der Geschäfte im Bereich „Einkaufen“ im direkten Bereich der Neumarkter Altstadt um rund 20 Prozent, der Gastronomiebereich erhielt einen Zuwachs von gut 15 Prozent. Damit ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Bereits auf dem besten Weg ist eine umfassende Erweiterung des Neuen Marktes. Die Gesamtverkaufsfläche soll auf 14.000 Quadratmeter wachsen. Zudem wird sich der Sortimentsmix ändern. Außerdem wird der Gebäudekomplex um 5,8 Meter in die Höhe wachsen. Durch die zurückgesetzte Aufstockung, die von der Dammstraße aus nicht sichtbar sein wird, entstehen am Schwarzachweg nicht nur zusätzliche Büroflächen. Auch eine Kindertagesstätte und ein Fitnessstudio finden künftig im östlichen Bereich Platz.



Martin Herbaty