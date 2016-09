Gedrängelt und ausgebremst: Urteil gegen Autobahn-Rowdy

NEUMARKT - Aussage gegen Aussage stand am Dienstagmorgen vor dem Amtsgericht Neumarkt. Ausgangspunkt war ein Überholmanöver, das sich am Karfreitag auf der Autobahn A 3 in Richtung Regensburg abspielte.

Der Angeklagte habe zwei Autofahrerinnen mit der Lichthupe mehrmals dazu gedrängt, die linke Spur zu verlassen, heißt es in der Anklage von Staatsanwalt Thomas Leykam. Er sei außerdem so weit aufgefahren, dass man das Licht des Wagens nicht mehr gesehen habe. Nachdem die beiden Frauen dem Raser Platz gemacht hätten, habe dieser mit seinem VW Passat ebenfalls die Spur gewechselt und sie anschließend stark ausgebremst.

Auf der Anklagebank sehen der Angeklagte und sein Anwalt Erwin Dechantsreiter die Situation jedoch deutlich anders. Mit seiner Cousine als Beifahrerin und einem Bekannten auf der Rückbank war der Angeklagte am Karfreitag auf dem Weg nach Regensburg gewesen. Dass er die Lichthupe auch nur ein Mal benutzt habe, bestreitet der 23-Jährige.

Er nahm es als normalen Überholvorgang wahr, lediglich seine 16-jährige Cousine auf dem Beifahrersitz habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass die Überholte ihr den Mittelfinger gezeigt habe. Der Neumarkter interpretierte den Hinweis nach eigenen Aussagen als ein Problem am Auto, auf das die überholte Fahrerin sie aufmerksam machen wolle.

Daraufhin hätten sie die linke Spur verlassen und ihre Geschwindigkeit ganz normal angepasst. An der Jura-Raststätte hätten sie dann gehalten und geguckt, ob alles in Ordnung sei. Auch die Zeugen, die mit im Auto des 23-Jährigen saßen, bestätigen seine Version. „Mir ist nichts aufgefallen, es war eine ruhige Fahrt“, sagt etwa der 18-jährige Bekannte, der hinten im Wagen saß.

Die zwei Frauen hingegen bestätigen die Version der Anklage. Außerdem erzählen sie, dass es kurz vor der Raststätte, auf der sie halten wollten, zu einer weiteren Konfrontation kam.

Auch hier habe der Angeklagte bei der Ausfahrt mehrmals die Spur gewechselt, um ihr Auto zu blockieren. Auf der Raststätte seien sie dann direkt weitergefahren, um einen Konflikt mit dem Angeklagten zu vermeiden, der ebenfalls dort anhielt.

Anschließend habe dieser sie auf der Autobahn noch einmal mit hoher Geschwindigkeit überholt. Immerhin den vermeintlichen Mittelfinger kann die 44-jährige Fahrerin in ihrer Aussage erklären: Sie hatte eine Zigarette in der Hand.

Nach einiger Beratungszeit verurteilt Richter Würth den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 50 Euro, außerdem wird ein Fahrverbot von zwei Monaten fällig. Der Angeklagte akzeptiert den Tatvorwurf widerwillig, erhebt jedoch Einspruch bezüglich der Länge des Fahrverbots, das auf einen Monat verringert werden soll.

