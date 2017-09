Gefährliche Mischung: Tschechenböller und Marihuana

Jugendlicher wollte es in einem Park krachen lassen — Geldauflage von 500 Euro für Präventions-Projekt der Diakonie

NEUMARKT - Jugendrichter Marcel Dumke konnte bei dem aufgeweckten Angeklagten keine Reiferückstände erkennen, die den 19-Jährigen unter das Jugendstrafrecht gestellt hätten, aber er stimmte der Einstellung des Verfahrens wegen des Besitzes unerlaubter Böller aus Tschechien zu.

Die Staatsanwältin hatte das angeregt, weil der junge Mann zum ersten Mal vor Gericht erscheinen musste, aus einem geordneten Elternhaus kommt und ansonsten seinen Lebensweg recht zielstrebig beschreite. Das zeigten seine guten Schulnoten und die Anerkennung des Ausbildungsbetriebs.

Die Clique junger Leute, der der angehende Mechatroniker angehört, war einer Polizeistreife in einem Park in einer Landkreisgemeinde suspekt erschienen. Die Beamten nahmen sich die Gruppe vor und förderten beim Angeklagten drei Böller und eine kleine Menge Marihuana zutage.

Nach der Vernehmung auf der Polizeiinspektion wurde die elterliche Wohnung durchsucht. Dort fanden sich 20 weitere Böller und erneut eine kleine Menge der weichen Droge.

Drei der Knallkörper wollte der junge Mann eigentlich im Park hoch gehen lassen, räumte er bei Gericht ein, die übrigen für Silvester aufbewahren.

"Bam fürs Bum" fehlte

Das Strafbare an der Sache ist: Die Böller waren von den jungen Leuten aus Tschechien ins Land geschmuggelt worden, hatten weder den Stempel der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), also nicht das berühmte "Bam fürs Bum", noch eine EU-Kennzeichnung.

"Sie wussten schon, dass das nicht erlaubt war", fragte Richter Dumke, und der junge Mann nickte. Das, so Dumke, habe auch einen guten Grund. "Die Dinger können verdammt gefährlich sein."

Im Bundeszentralregister des 19-Jährigen findet sich nur ein Eintrag. Das ist der Besitz der kleinen Menge Marihuana, den die Polizei bei gleicher Gelegenheit protokolliert hatte. Das Verfahren war von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden.

Der Bericht von Petra Engster von der Jugendgerichtshilfe war durchweg positiv. Die Eltern klagen nicht über Erziehungsprobleme, schulisch und nun in der Ausbildung laufe alles bestens. Und die Themen Rauschgift und Tschechen-Knaller seien in der Familie schon besprochen worden, erklärte die Mutter, die im Zuhörerraum saß und von Richter Dumke nach eventuellen Sanktionen gefragt wurde. Sie habe beruflich Erfahrungen mit Menschen gemacht, die durch Drogenmissbrauch abgestürzt seien, sie wisse, was auch weiche Drogen im Hirn anrichten können.

"Familie muss dran arbeiten"

Das habe sie ihrem Sohn vermittelt. Der habe das verstanden, ob er es eingesehen hat, da habe sie ihre Zweifel. "Da müssen wir als Familie noch daran arbeiten."

Zu dieser Erziehungsarbeit will auch das Jugendgericht seinen Teil beitragen. So wurde das Verfahren zwar eingestellt, aber mit einer Geldauflage verbunden. 500 Euro muss der junge Mann an das Fred-Projekt der Diakonie zahlen, das sich mit der Drogen-Frühprävention befasst.

CHRISTIAN BIERSACK