Gefährlicher Wurf: Stein-Attacke auf Autofahrerin

24-Jährige wurde in ihrem Pkw angegriffen - Zeugen gesucht - vor 1 Stunde

VILSECK - Eine VW-Fahrerin ist an der Grabenstraße in Vilseck attackiert worden. Als die junge Frau an einer Kreuzung mit ihrem Wagen anhielt, wurde ein Stein auf die Fahrertüre geschleudert - mit Absicht.

Die Tat geschah am Montag gegen 16.10 Uhr. Eine 24-Jährige war mit ihrem Volkswagen vom Vilsecker Bahnhof in Richtung Südlager unterwegs. An der Kreuzung in der Grabenstraße musste die Frau anhalten, als plötzlich von links kommend ein Stein auf die Fahrertür prallte.

Der Täter visierte dabei "bewusst" den Pkw an, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beläuft sich auf zirka 700 Euro - die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hinweise können unter 09662-7008690 weitergegeben werden.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

mw

Mail an die Redaktion