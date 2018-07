Gefeiertes Musical in Deininger Schule

Flaschenpost lotst junge Piraten zur Schatzinsel - vor 1 Stunde

DEINING - Das Musical "Das geheime Leben der Piraten" feierte am 22. Juni an der Schule Deining Premiere. Mittlerweile gab es auch schon zwei weitere erfolgreiche Schulvorstellungen für die Nachbarschulen.

Als Kapitän Hakenhand und seine Piraten begeisterten die Deininger Schüler mit ihrer Musicalaufführung das Publikum. Die Kinder hatten für die Aufführungen monatelang geprobt. © Foto: Schule Deining



Als Kapitän Hakenhand und seine Piraten begeisterten die Deininger Schüler mit ihrer Musicalaufführung das Publikum. Die Kinder hatten für die Aufführungen monatelang geprobt. Foto: Foto: Schule Deining



Für Kapitän Hakenhand und seine Piraten gibt es derzeit nichts zu tun. Seit Wochen sind sie auf hoher See. Da kommt die Botschaft in einer Flaschenpost gerade recht, denn sie verrät das Versteck eines Schatzes. Also macht sich die Crew auf die Suche nach der geheimnisvollen Schatzinsel.

In monatelanger Kleinarbeit haben die vier Lehrkräfte Jutta Obwandner, Frau Berner, Frau Härtl-Gottschalk und Michael Eglmeier das Musical mit Grund- und Mittelschülern vorbereitet.

Beeindruckende Kulisse

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mit beeindruckender Kulisse, tollen Kostümen, sehr guten schauspielerischen Leistungen und musikalischen Beiträgen konnten die Protagonisten das zahlreich erschienene Publikum schnell begeistern. Am Ende waren sich alle einig: Der Abend war ein voller Erfolg. Als Dankeschön für die Musicalcrew wartet ein Besuch beim Musical Starlight Express in Bochum kurz vor Schuljahresende.

nn