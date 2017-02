Geflügelgrippe: Rossmarkt heuer ohne Federvieh

Verbot für Geflügel und Tauben - Stallpflicht gilt auch für Jura-Zoo - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Landratsamt weist daraufhin, dass für Geflügel weiterhin die Stallpflicht gilt und die Tiere auf keinen Fall im Freien gehalten werden dürfen. Außerdem hat es alle Märkte für Geflügel und Tauben untersagt – auch beim Rossmarkt am Mittwoch in Berching.

Gerade der Fall von Geflügelgrippe im Landkreis Regensburg zeige, dass derzeit eine hohe Gefahr bei der Haltung im Freien bestehe, betont das Landratsamt Neumarkt. Hauptüberträger der Geflügelgrippe sind Wildvögel, deren Nahrungsgebot wegen des strengen Winters momentan sehr niedrig ist und die deshalb die Nähe von gut versorgten Haltungen ansteuern.

Nicht nur Geflügelbetriebe und Zuchtbestände sind von der Stallpflicht betroffen, sondern auch Tier- und Wildparks – wie der Jura-Zoo in Neumarkt: Auch dort dürfen die Hühner und Enten seit November nicht mehr ins Freie; die Gehege der Flamingos und der Fasane sind seit jeher überdacht. Der Ludwigskanal ist nicht fern: Da kämen gelegentlich unerwünschte Gäste vorbei, sagt Zoobesitzer Dieter Pelech, vor allem wilde Enten.

Süße Ponys und ein Ministerpräsident

Horst Seehofer spricht am Mittwoch beim „Pferde- und Fohlenmarkt“ in Berching — Vögel verboten

Pferde und Politik stehen am Mittwoch nach Lichtmess in Berching traditionell im Mittelpunkt. Der Rossmarkt, früher ein reiner „Pferde- und Fohlenmarkt“, ist heute das größte „Wintervolksfest“ in Bayern. Heuer wird der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer die politische Großkundgebung bestreiten.

Rossmarkt mit Ministerpräsident Seehofer

Am Mittwoch dürfen am Berchinger Marktplatz die Rösser aus der Nähe bewundert und zum Teil auch gestreichelt werden. Ab etwa 12 Uhr werden die Auftriebsprämien am Marktplatz verteilt.

Um 10.30 Uhr begrüßt Bürgermeister Ludwig Eisenreich auf dem Podium am Reichenauplatz die Besucher und die Ehrengäste. Allen voran Ministerpräsident Horst Seehofer, der im Anschluss an gleicher Stelle im Rahmen der politischen Kundgebung reden wird.

Zahllose Fieranten verwandeln am 8. Februar das mittelalterliche Berching in einen riesigen Warenmarkt, der ab 6 Uhr beginnt.

