Geflügelpest in Bayern: Stallpflicht ist aufgehoben

Schutzmaßnahmen gelockert: Auch Ausstellungen und Märkte wieder möglich - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das dürfte die Geflügel- und Taubenzüchter im Landkreis freuen: Die Schutzmaßnahmen wegen der Geflügelpest sind ab sofort gelockert. Hühner, Tauben und anderes Geflügel dürfen wieder an die frische Luft.

Im November 2016 wurde in Bayern wegen der grassierenden Vogelgrippe eine landesweite Stallpflicht und ein Verbot von Märkten und Ausstellungen für Geflügel veranlasst. Geflügel- und Taubenzüchter kamen die Einschränkungen und Auflagen hart an.

Die seither nachgewiesenen Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln waren in Bayern in den letzten Wochen stark rückläufig. Im Landkreis Neumarkt wurde nur ein infizierter Wildvogel registriert. Auch beim Hausgeflügel wurden zuletzt keine weiteren Fälle nachgewiesen.

