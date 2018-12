Gegen den Winterblues: Durch die Nacht zum Licht

NEUMARKT - Die Tage sind in der kalten Jahreszeit kürzer und dunkler. Der Lichtmangel macht Körper und Seele zu schaffen, manche Menschen bekommen dann den sogenannten Winterblues. Was dagegen hilft, verrät Marion Schmidt von der AOK in Neumarkt.

Marion Schmidt hat Tipps gegen den Winterblues. © Foto: AOK



Frau Schmidt, weshalb fehlt uns das Licht im Winter?

Marion Schmidt: Das Sonnenlicht hat einen wichtigen Einfluss auf viele biochemische Prozesse in unserem Körper. Sonnenlicht regelt den Schlaf-Wach-Rhythmus und beeinflusst unsere Hormonproduktion, den Hunger und die Leistungsfähigkeit. Bei wenig Licht schüttet der Körper verstärkt das schläfrig machende Hormon Melatonin aus, gleichzeitig wird weniger vom Glückshormon Serotonin produziert.

Was können wir dagegen tun?

Schmidt: Bewegung hilft. Wer jeden Tag mindestens eine halbe Stunde im Hellen spazieren geht, zum Beispiel in der Mittagspause, schüttet weniger Melatonin aus und regt durch die Bewegung überdies die Produktion von Serotonin an. Um morgens besser aus dem Bett zu kommen, empfiehlt es sich, das Schlafzimmer hell zu erleuchten. Damit tagsüber keine Müdigkeit aufkommt, sollten Wohn- und Arbeitsräume hell beleuchtet werden. Wichtig ist außerdem eine klare Tagesstruktur. Sie hilft dabei, aktiv zu bleiben und nicht in Antriebslosigkeit und Trübsal zu versinken.

Was unterscheidet den Winterblues von einer Depression?

Schmidt: Tritt über mehrere Jahre hinweg im Herbst und Winter immer wieder eine anhaltend depressive Stimmungslage mit Antriebslosigkeit und Tagesmüdigkeit auf, kann es sich um eine Herbst-Winter-Depression handeln. Ob und um welche Form einer Depression es sich handeln kann, sollte ärztlich abgeklärt werden.

Interview: hoe