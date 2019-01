Gegenstandslose Farbkreationen neben süffiger Braukunst im Landlmuseum Sulzbürg

MÜHLHAUSEN/SULZBÜRG - Der niederbayerische Künstler Werner Claßen stellt seine Werke im Landl-Museum Sulzbürg aus. Dieter Atzler, Brauerei Bender in Mühlhausen heute "Mühlhausener Brauhaus", ergänzt diese Ausstellung mit Zeugnissen seiner Braukunst.

Die Werke von Werner Claßen werden zusammen mit Brauprodukten- und erzeugnissen gezeigt. privat © Foto:



Der niederbayerische Künstler Werner Claßen wohnhaft in Pilsting bei Landau a. d. Isar zeigt vom 8. März bis einschließlich Sonntag, 7. April, seine gegenstandslosen Acrylbilder im Landlmuseum in Sulzbürg. Dabei stellt er seine Bilder nicht zum ersten Mal in der Oberpfalz aus. Anfang der 90er Jahre hatte er beispielsweise eine Einzelausstellung im Café "Schachterl" in Neumarkt. Vor allem aber ist er in Regensburg seit den 80er Jahren in der "Großen Ostbayerischen Kunstausstellung" präsent.

Seitdem ist er auch Mitglied des Berufsverbandes Bildender Künstler Niederbayern-Oberpfalz, wie der Gemeinschaft Bildender Künstler Straubings und seit 1972 Mitglied der Künstlergemeinschaft Isargilde Dingolfing-Landau, deren 1. Vorsitzender er seit 1990 ist.

Die Ausstellung im Landlmuseum in Sulzbürg trägt den Titel "augenrauschen II". Damit knüpft sie an die erste Ausstellung dieses Namens in der Bezirkshauptverwaltung in Landshut 2014 an. Damals stellte Claßen die ersten Bilder der Reihe "Rauschbilder" gemeinsam mit dem Straubinger Künstler Erich Gruber aus. "augenrauschen" ist ein kreativer Ausdruck, der assoziativ die Wahrnehmungsmöglichkeit von vielen kleinen "pixelähnlichen" Bildteilchen in den Arbeiten des Künstlers anspielt.

Zu Beginn seiner schöpferischen Arbeit beschäftigte sich der Künstler mit gegenstandslosen "Malcollagen", gezeigt auch in Neumarkt. In den 90er Jahren gab Werner Claßen den harmonischen Bildaufbau zugunsten einer weniger perfektionistischen Kompositionsform auf. So konnte er spontanen Emotionen während des Malens besser in sein umfangreiches Schaffen einbringen. Es begann ein Prozess der Annäherung an die mehrschichtige Vieldeutigkeit einer informellen Malweise. Der Zufall wird in den bildnerischen Prozess einbezogen. Dieser wird bewusst gesehen, provoziert durch Schütten und Tropfen der flüssigen Acrylfarbe. Viele Farbschichten übereinander ergeben eine besondere Farb-Raum-Wahrnehmung.

Da der Künstler flüssige Airbrushfarben verwendet, müssen die Zwischenstadien immer erst trocknen, bevor sie übermalt werden. So fließen neben unbewussten, ekstatischen Momenten auch kontrollierte, bewusste Akzente in seine Arbeiten ein. Werner Claßens Bilder sind Spuren einer persönlichen Suche, Zeugen momentaner, zeitlich begrenzter Empfindungen. Er sagt über seine Kunst: "Meine Malerei ist impulsiv, gestisch … und immer gegenstandslos".

Für den Künstler ist die Ausstellung im Landlmuseum in Sulzbürg noch aus einem anderen Grund etwas Besonderes: Mit ihr begeht er sein 50-jähriges Künstlerjubiläum. 1969 entstand seine erste Bleistiftzeichnung außerhalb seiner Gymnasialzeit.

Genuss zum Probieren

Dieter Atzler, Besitzer der Brauerei und Gaststätte Bender, komplettiert die kräftigen farbigen Bildwerke Werner Claßens durch den kulinarischen Genuss des Bieres aus dem heimatlichen Mühlhausen. Die Brauerei Bender ist ein historisches Aushängeschild von Mühlhausen. Atzler möchte mit seinem Beitrag auf die geschichtsträchtige Braustätte in Mühlhausen aufmerksam machen. Die Vielfalt der Brauerei wird durch Gläser, Bierflaschen, Bierkästen und vieles mehr dargestellt. Alle Brauerzeugnisse werden zur Probe angeboten. Zur Erinnerung darf der Besucher einen Braulastzug der Brauerei Bender in Miniaturausgabe mitnehmen. Auch die neuen Bierdeckel der Brauerei liegen auf.

VON ANTON KARG