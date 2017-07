Gegenwind für den Neumarkter Circusverein

NEUMARKT - Der Circusverein sucht dringend geeignete Übungsräume, deshalb will man nun erreichen, dass man einen Saal im Turnerheim bekommt. Dabei ist der schon längst für die Theatervereine reserviert. Und die wollen ihn nicht hergeben.

Die Artistik des Circusvereins stellt besondere Anforderungen an die Übungsstätte: Gerade für die Luftakrobatik ist nicht jeder Raum geeignet. © Martin Herbaty



"Wir wollen doch nur behandelt werden wie die anderen Vereine auch", sagt Heidi Radeck vom Circusverein. Bis 2010 war der Circusverein jede Woche 33 Stunden in der Turnhalle der Theo-Betz-Schule, an der Radeck unterrichtet. Dann wurde die Schule für den Ganztagsbetrieb umgebaut, die Halle fiel weg. "Seitdem bekommen wir keine Hallenstunden von der Stadt Neumarkt", sagt Radeck.

Das Training findet am Ostendorfer Gymnasium statt, wo der Landkreis Hausherr ist, und im Artico in der Gartenstraße. Doch dort lassen sich etwa Jonglagen oder Luftakrobatik nicht durchführen, weil die Decke zu niedrig ist. Deshalb habe sie 2010 den ersten Antrag gestellt, um bei der Nutzung der neuen Doppel-Halle am Turnerheim zum Zuge zu kommen. "Alle Sportarten wurden berücksichtigt, nur wir nicht", sagt Radeck. Zum Jahreswechsel habe sie deshalb zweimal an OB Thomas Thumann, Stadtverwaltung und Sportreferent geschrieben. Reaktion: Zunächst keine.

"Mini-Bühnen gibt es genug"

Schließlich habe sie einen Termin beim OB bekommen, sagt Radeck; dabei habe sich die Idee entwickelt, den für einen Theatersaal vorgesehenen Raum im historischen Kopfbau des Turnerheims als festen Trainingsraum für den Circusverein zu nutzen. "Mini-Bühnen gibt es genug in Neumarkt", sagt Radeck.

Nur: Der Stadtrat hat sich 2011 festgelegt, als er gegen die Stimmen von OB und UPW für den Erhalt des historischen Kopfbaus an der Mariahilfstraße stimmte. Der Theaterverein Schlossspiele soll dort wieder eine Spielstätte erhalten. Der Circusverein arbeitet deshalb hinter den Kulissen daran, einen neuen Beschluss herbeizuführen. Alle Stadträte wurden angerufen, um sie persönlich zu überzeugen. Gleichzeitig sammelt man Unterschriften. In den ersten zwei Wochen kamen bereits 1300 zusammen, die Radeck am Dienstag OB Thumann übergeben hat.

Die Handwerker sind mit dem Innenausbau beschäftigt. Die Bühne, Technik, Verdunklung und Akustikdecke sind noch nicht eingebaut. Werden sie auch nicht, wenn der Circusverein eine Mehrheit im Stadtrat überzeugt. © Foto: André De Geare



Der Theaterverein Schlossspiele ist allerdings alles andere als begeistert. "Wir kehren sehr gerne in das Turnerheim zurück und brauchen die Bühne dort für das Wintermärchen, als Probenraum für die anderen Stücke und für Workshops", sagt Vorsitzende Elisabeth Lang. Zurzeit findet dies alles im ehemaligen Sportheim des TSV Wolfstein in der Brunnenstraße statt. Doch das Areal ist bereits als Baugebiet verplant, in absehbarer Zeit muss der Theaterverein ausziehen.

Auch Franz Müller, Regisseur des Musical- und Theatervereins MUT, möchte nicht auf die Bühne im Turnerheim verzichten. "Für Musicals mit Tanzgruppen und Chor ist die Bühne zu klein", gibt er zu. Aber Müller ist auch Vorsitzender des Vereins K3, der das Bavaria-Kino als Kleinkunstbühne erfolglos wieder beleben wollte. Und als solcher steht er voll und ganz zum Turnerheim: "Für Theater, Kabarett und kleine Stücke ist die Bühne hervorragend geeignet", sagt Müller.

