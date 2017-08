Geheimnisvoll: Mehrere Sonnenbrillen verschwinden aus Porsche Cayenne

ZEITLARN - Das ist mysteriös: Eine Frau hatte ihren weißen Porsche Cayenne in Zeitlarn geparkt. Als sie zurückkam, glaubte sie, sie sehe nicht recht - mehrere Sonnenbrillen waren aus der Nobel-Karosse verschwunden.

Sonnenbrille Foto: dpa



Das Fahrzeug stand in der Nacht von dem 23.auf den 24. August in der Regenstraße in Zeitlarn. Als die Frau am Morgen zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass aus diesem insgesamt sieben Sonnenbrillen im Wert von gut 250 Euro entwendet worden waren.

Beschädigungen am Fahrzeug konnten nicht festgestellt werden, so dass bisher nicht bekannt ist, wie der oder die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten. Ebenso offen lässt der Polizeibericht, wofür die Frau gleich sieben Sonnenbrillen braucht.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Regensburg übernommen, die unter 0941/506-2888 um Hinweise auf den oder die Täter oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen bittet.

