Geistig Behinderter wird vermisst

Mit einem roten Damenfahrrad im Landkreis Eichstätt oder weiter unterwegs - vor 28 Minuten

BEILNGRIES - Seit Freitag, 20. April, 14 Uhr, wird aus Stammham, Landkreis Eichstätt, der 42-jährige, geistig behinderte Valentin Koller vermisst.

Der 42-jährige Valentin Koller wird vermisst. © Polizei Beilngries



Er ist bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose, schwarz-grünen Turnschuhen und trägt einen grauen Fahrradhelm. Der Mann ist 170 cm groß, hat eine normale Statur, schwarze lockige Haare, keinen Bart und keine Brille.



Er ist unterwegs mit einem roten Damenfahrrad, kann also auch größere Strecken zurücklegen. Koller reagiert aufgrund seiner Behinderung nur sehr verzögert auf Ansprache. Eine körperliche Auffälligkeit besteht in einer Schiefstellung der Schultern. Er hat eine Affinität zur Besichtigung von Baustellen.



Hinweise an die Polizeiinspektion Beilngries unter Tel. 08461/6403-0

oder jede andere Polizeidienststelle.

