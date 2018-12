Geldsegen für Berger Vereine

Organisationen von der Gemeinde finanziell gefördert

BERG - Eine schöne Bescherung für die kommunalen Vereine, Organisationen und Kirchenstiftungen der Gemeinde Berg. Das Rathaus honoriert deren Engagement mit einem beachtlichen finanziellen Betrag.

Durch Zuwendungen in Form klingender Münzen und knisternder Scheine, mit denen das gesellschaftlich-kulturelle Leben weiter fortgesetzt werden kann. Aus der Herrnstraße 1 wird dazu ein imposanter Betrag bewilligt: 163.469,30 Euro. Der Vergabemodus hatte auch diesmal die je vier Sport- und Schützenvereine "im Visier", da diese zweifellos eine große und wichtige öffentliche Bedeutung aufgrund vielfältiger Angebote im Kinder- und Jugendbereich haben.

Und das macht in Zahlen: DJK-SV Berg: Gesamtförderung 2018 in Höhe von 11.457,77 Euro; SC Oberölsbach 30 391,99; 1. FC Sindlbach 6011,33; TSV Stöckelsberg 2207,63 Euro. Mit dazu gehören weiter Energiezuschüsse. Für die Schützenvereine ergeben sich: Eichenlaub Berg 849,50; St. Georg Loderbach 2634,91; Wiesengrund Rohrenstadt 516 und Klosterberg Oberölsbach 728,18 Euro.

Die sechs Freiwilligen Feuerwehren der Kommune werden mit insgesamt 17.041,23 Euro gefördert, die fünf Obst- und Gartenbauvereine einschließlich Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neumarkt (Kreislehrgarten Loderbach) dürfen auf 1555,65 Euro bauen. Und: Heimat- und Denkmalpflege 4499,64; Heimat- und Volkstrachtenverein Sindlbach 750,00; der Kulturförderverein Berg bekommt 1000 und das Jugendsinfonieorchester 6420 Euro.

Ein großes Stück vom Kuchen in Höhe von 68.260,47 Euro kommt den Kirchenstiftungen zugute, welche die Ausschüttung je nach Notwendigkeit in Bereiche Kindertagesstätten und oder- zu Baumaßnahmen an den Kirchen verwenden. Die Schulen Berg und Sindlbach werden mit 3915,00 Euro für Fahrten zu den Schullandheimen unterstützt, die BRK-Sanitätsbereitschaft Berg mit 260, die Sportfreunde Hausheim freuen sich über 645,00 Euro, der Nachbarclub Shotokan Karate über 260 und die beiden Brieftaubenvereine "Treu zu Berg" sowie "Flieg in die Heimat" Meilenhofen über 100 Euro.

fueg