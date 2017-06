Gelungenes Fest der Begegnung rund um Schlosskapelle in Woffenbach

NEUMARKT - Am Pfingstsonntag waren die Schlosskapelle Woffenbach und die Theo-Betz-Wohnstätte Schauplatz einer gemeinsamen Jubiläumsfeier. Vor 50 Jahren zelebrierten zum ersten Mal evangelische Christen ihren Gottesdienst in St. Margareta und vor 20 Jahren bezog die Lebenshilfe ihre Gebäude in der Tyrolsberger Straße.

Ein würdiger Abschluss des Festes war das Barockkonzert in der Schlosskapelle mit Michaela Zeitz, Julia Scheerer, Ludwig Reichel und „Meine Seele hört im Sehen!“. © Foto: Helmut Sturm



Bis zuletzt hofften die Organisatoren, den ökumenischen Fest-Gottesdienst auf der Wiese neben der Schlosskapelle feiern zu können. Vergebens – es fing wieder an zu regnen. Asyl fand die Festgemeinde bei Pfarrer Ewald Scherr in Sankt Willibald.

Zu dritt gestalteten die Pfarrer Armin Ehresmann, Ernst Herbert und Ewald Scherr den Jubiläumsgottesdienst. "Das ist praktizierte Ökumene und ein Zeichen guter Nachbarschaft." Beatrice Höhn sorgte mit ihrem Posaunenchor für die musikalische Untermalung.

Grundschüler führten Interviews

Bewohner der Theo-Betz-Wohnstätte lasen Fürbitten, die Lesung und das Evangelium und plötzlich standen Kinder der 3. und 4. Klasse der Woffenbacher Grundschule im Altarraum und interviewten sich zu Glaubensfragen. Die Message war: "Habt den Mut, euch zum Glauben zu bekennen."

"Das rote Parament in der Schlosskapelle will uns zeigen, dass Gottes Geist von oben herab in unser Leben hineinkommt. Dieser Heilige Geist hilft uns, in unserer komplizierten Welt den Durchblick zu kriegen", dies gab Pfarrer Ernst Herbert den Festgästen in seiner Predigt mit auf den Weg. "Begegnungen" war das Motto beider Jubiläen. Dekanin Christiane Murner beglückwünschte die Woffenbacher zu ihrer Großherzigkeit, die Bewohner der Theo-Betz-Wohnstätte vor 20 Jahren nicht ausgegrenzt, sondern sie in ihre Mitte geholt zu haben. "Die Schlosskapelle als geistige Heimat der Bevölkerung, gerade in schwierigen Zeiten, ist von unschätzbarem Wert."

Wilhelm Baur, Vorsitzender der Lebenshilfe, freute sich darüber, dass Menschen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen, in der Wohnstätte in Woffenbach eine neue Heimat gefunden haben. MdB Alois Karl stellte klar, dass sich der Reichtum einer Stadt nicht in Soll und Haben bemesse, sondern vielmehr am gemeinschaftlichen Zusammenleben der Bürger. Den Schlosspark und Umfeld bezeichnete er als magisch, seien doch alle Stationen des Lebens auf einem kleinen Areal vertreten.

Ganz still, aber hoch erfreut über die Entwicklung ihres Schlossgartens, weilte Christa Passigatti von Gemmingen unter den Gottesdienstbesuchern – die Tochter des letzten Schlossherren. Pfarrer Armin Ehresmann und der Leiter der Wohnstätte Ludwig Kotzbauer dankten gemeinsam den vielen Organisatoren und der Stadt Neumarkt für die Realisierung des Festes: "Schon die Vorbereitungen waren ein ,Fest der Begegnungen‘".

Himmel riss auf

Kaum war der Gottesdienst nach zwei Stunden zu Ende, riss der Himmel auf, die Sonne lachte und die Festgemeinde strömte in den Schlosspark. "Nehmt gleich die Bänke von der Kapelle mit zur Bühne", rief Ehresmann den Woffenbachern zu.

Der gesellige Teil der Jubiläen begann. Die Bläser des evangelischen Posaunenchores machten den Anfang. Das Donauer Kinderhaus gab eine Gesangseinlage und Zumba zeigte die BSC-Kindertanzgruppe. Die Tänzer der Wohnstätte rockten mit Besuchern die Bühne, bevor Pfarrer Ehresmann mit den "Pfaffenpfiffern" die Gäste unterhielt.

Ein Tag der offenen Tür in der Wohnstätte, Kirchenführungen und die vielen Vereine mit ihren Darbietungen lockten die Woffenbacher wieder in ihren Schlosspark.

Ein würdiger Abschluss war das Barockkonzert in der Schlosskapelle mit Michaela Zeitz, Julia Scheerer, Ludwig Reichel und "Meine Seele hört im Sehen!"

HELMUT STURM