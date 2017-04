Gemäßigtes Wachstum von Postbauer-Heng ist das Ziel

Marktgemeinde hatte zu Baufinanzierungs- und Immobilientag eingeladen — Hausbanken sind " Partner des Vertrauens" - vor 26 Minuten

POSTBAUER-HENG - Marktgemeinde Postbauer-Heng – ganz schön lebenswert: Unter diesem Slogan stand ein Baufinanzierungs- und Immobilientag, zu dem die Marktgemeinde mit den beiden örtlichen Banken eingeladen hatte.

Bevor die Banken das Wort hatten, gab Bürgermesiter Horst Kratzer eine Übersicht über das Geschehen auf dem Bausektor in seiner Gemeinde. © Foto: Anne Schöll



Bevor die Banken das Wort hatten, gab Bürgermesiter Horst Kratzer eine Übersicht über das Geschehen auf dem Bausektor in seiner Gemeinde. Foto: Foto: Anne Schöll



Bürgermeister Horst Kratzer konnte dazu über 60 Interessierte begrüßen. Er sagte, man habe sich zu dieser Veranstaltung entschlossen, weil in der Gemeinde Zuzug, Wachstum, mehr Geburten und damit Personengruppen, die bauen wollen, ein großes Thema seien.

Verschiedene Faktoren, darunter die Niedrigzinspolitik, seien Gründe, warum gerade jetzt vermehrt Eigentum geschaffen wird. Für die Gemeinde mit 7500 Einwohnern sei es wichtig, zwei Hausbanken vor Ort zu haben mit persönlichen Ansprechpartnern, denen man vertrauen kann. Die Gemeinde schaffe Bauland und Wohnraum, die Banken begleiten die Finanzierung.

Bauland auszuweisen bedeute jedoch nicht nur erschließen. Es gelte, vieles zu berücksichten, denn bei diesem Schritt sprächen über 30 Fachbehörden mit, was einen Vorlauf von etwa einem Jahr bedeute.

Die Gemeinde wolle Grundstücke und Wohnraum in vernünftiger Taktung auf den Markt bringen, um das gemeindliche Wachstum gemäßigt und koordiniert zu steuern. Doch nicht nur junge Familien gelte es zu berücksichtigen, auch Senioren wollten so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben und in der Gemeinde bleiben.

Gut versorgt

Beide Zielgruppen fänden viele Voraussetzungen dazu vor wie eine gute S-Bahn-Anbindung an den Großraum Neumarkt-Nürnberg, Kinderbetreuung von der Krabbelgruppe über die Schule bis zum Hort, Einkaufsmöglichkeiten und medizinische Versorgung.

Anschließend übergab Bürgermeister Kratzer den Vertretern der Raiffeisenbank und Sparkasse das Wort, die über Bau- und Immobilienfinanzierung referierten und für Fragen zur Verfügung standen.

ANNE SCHÖLL