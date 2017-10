Gemeinde Pyrbaum sucht Mietwohnungen

Wer will in Pyrbaum die Integration weiter fördern? - vor 50 Minuten

PYRBAUM - Die dezentrale Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Seligenporten wird Ende des Jahres geschlossen. Deshalb sind die Brückenbauer von "Netz-Asyl" mit der Gemeinde nun verstärkt auf Wohnungssuche. Das war nur eines von mehreren Themen bei der jüngsten Sitzung des Pyrbaumer Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport.

Wer eventuell ein Zimmer oder eine Wohnung zur Verfügung hat, und sich vorstellen könnte, dieses zu vermieten, kann sich bei Richard Forster, Geschäftsleiter des Marktes Pyrbaum, Telefon (09180) 94 05 14, informieren.

Wenn die Unterkunft nämlich geschlossen wird und sich die Menschen mit Bleiberecht anderswo eine Wohnung suchen müssten, würde die Arbeit der Gruppe "Netz-Asyl" und die Eigeninitiative der Menschen in der Gemeinde torpediert: Sie hätten schließlich bereits erste Bande im Ort geknüpft und zum Teil schon gut Fuß gefasst, hieß es.

Ein Tänzchen wagen

Ein weiteres Thema in der Ausschusssitzung betraf das Betreute Wohnen zuhause: Hierfür gibt es mit Carmen Salomon eine neue Koordinatorin, die derzeit die rund ein Dutzend Seniorengruppen in der Gemeinde besucht, um sich vorzustellen. Als erstes Projekt plant sie, eine Tanzpädagogin einzuladen, um "zeitnah", wie sie sagte, ein Angebot für die Senioren in der Gemeinde zu schaffen.

Hinsichtlich der mobilen Jugendarbeit ging es im Ausschuss um einen eigenen Raum für die Jugendlichen in Pyrbaum: Die beiden Streetworker, die sich zwischen Pyrbaum und Postbauer-Heng stundenweise aufteilen, wünschen sich einen konstanten Anlaufpunkt für die Jugendlichen. In Pyrbaum selbst möchte die evangelische Kirche noch heuer solch einen Raum zur Verfügung stellen.

Ein Bauwagen zum Bemalen?

In Seligenporten nimmt man unterdessen von solch einer Lösung Abstand: Aktuell ist der freie Jugendtreff "One" im dortigen Pfarrheim einquartiert – die Gestaltungsmöglichkeiten in den Multifunktionsräumen sind dementsprechend gering. Deshalb hat der Ausschuss nun überlegt, einen Bauwagen oder Container zur Verfügung zu stellen. Da es hierbei aber auch um versicherungsrechtliche Fragen geht, will das Gremium erst noch die Erfahrungswerte des Kreisjugendrings dazu abfragen.

Zu guter Letzt wurde noch auf das Ferienprogramm der Gemeinde Pyrbaum zurückgeblickt und angekündigt, dass der sogenannte Kinder- und Jugendplan im 1. Quartal den Entscheidungsträgern der Gemeinde vorgestellt werden soll: Mehr als ein Jahr lang waren junge Pyrbaumer nach ihren Ideen und Wünschen für Angebote in der Gemeinde befragt worden.

Alexandra Haderlein E-Mail