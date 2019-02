Gemeinwohl-Ökonomie: "Ein Modell für Kommunen?"

POSTBAUER-HENG - "Gemeinwohl-Ökonomie: Ein Modell für Kommunen? Die Vorstufe zum Paradies für uns alle – Warum wir sie erreichen können – und wie sie finanzierbar wäre" lautet das Thema einer Veranstaltung des Kulturforums Postbauer-Heng.

NN-Redakteurin Sarah Benecke diskutiert im Kulturforum. © F.: Privat



Am Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr diskutieren die Autoren Prof. Dr. Gunther Moll, Günther Grzega und Sarah Benecke von der Politikredaktion der Nürnberger Nachrichten auf Einladung des Kulturforums Postbauer-Heng im Saal des Deutschordensschlosses.

Wie könnte es gelingen, eine gesunde Welt zu schaffen? Eine Vision dazu haben drei Experten aus Genossenschaftsbank, Psychologie und Journalismus in ihrem gemeinsamen Büchlein entwickelt: Günter Grzega, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank München und Vorstandsvorsitzender a. D. des Senat-Instituts für gemeinwohlorientierte Politik in Bonn hat sich mit der Bewegung der Gemeinwohl-Ökonomie umfassend auseinandergesetzt und ist inzwischen gefragter Referent zu diesem Thema. Er ist überzeugt, dass dieses am Gemeinwohl ausgerichtete Wirtschaftsmodell mit Praxisbezug eine erfolgversprechende Initiative ist.

Professor Dr. Gunther Moll ist Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Kinder- und Jugendabteilung für Psychische Gesundheit am Universitätsklinikum Erlangen. Er ist Mitglied im Erlanger Stadtrat und Buchautor. Es geht ihm im Besonderen um die Entwicklungsbedingungen von Kindern und deren Rechte.

Sarah Benecke ist seit 2011 Politik-redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten, Schwerpunkt Sozial- und Familienpolitik. Sie ist der Meinung, dass da in Deutschland noch einiges schief läuft. Sie schrieb unter anderem für Zeit Online und die Financial Times Deutschland.

