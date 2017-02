Genussreise von Venetien zum Gardasee

Im Freystädter Künstler-Treff wartet wieder ein virtueller Ausflug auf die Gäste - vor 55 Minuten

Die letzte Reiserunde in der Wintersaison im Künstlertreff des Freystädter Spitalstadls entführt die Besucher am Dienstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr nach Italien. Referent Harald Mack aus Roth zeigt in einer digitalen Bilderschau seine Eindrücke, die er unter das Motto „Genussreise durch Oberitalien” stellt.

Referent Harald Mack aus Roth lädt zu einer „Genussreise durch Oberitalien”. © Harald Mack



Die Reise führt von Venetien mit seinem mediterranen Flair und traumhaften Landschaften weiter durch die Emilia Romagna mit ihren Badestränden, sanften Hügeln und versteckten Sehenswürdigkeiten. Im Anschluss geht es durch die Toskana mit ihrer einzigartigen Kultur, den Zypressenalleen, Weingütern und Olivenhainen. Anschließend taucht der Betrachter ein in die Landschaft um den südlichen Gardasee, bei dem Impressionen aus Verona nicht fehlen dürfen.

