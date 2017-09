Georg Girbinger ist deutscher Vizemeister

Neumarkter Bogenschützen gingen bei DM mit neun Teilnehmern an den Start - vor 33 Minuten

NEUMARKT - Der Saisonhöhepunkt für die Neumarkter Bogenschützen ist glänzend gelaufen: Georg Girbinger brachte nach einer großartigen Leistung die Silbermedaille mit nach Hause, die Damenmannschaft belegte Rang vier, die Juniorenmannschaft Rang fünf und Andrea Lerzer wurde Siebte.

Junior Lars Haubner startete zum ersten Mal bei einer deutschen Meisterschaft. © Foto: lor



Junior Lars Haubner startete zum ersten Mal bei einer deutschen Meisterschaft. Foto: Foto: lor



Hallbergmoos vor den Toren Münchens war Treffpunkt der besten 715 Teilnehmer aus ganz Deutschland. Die Neumarkter Bogenschützen waren zahlenmäßig stark vertreten, neun Teilnehmer gingen an den Start, so viele stellte kein anderer bayerischer Verein. Wermutstropfen: Auf Zugpferd Oliver Obst mussten sie verzichten, da er bei der Europameisterschaft der Feldbogenschützen im Einsatz war.

Es begann am Freitag mit der Jugendklasse: Die Neumarkter waren mit dem bayerischen Vizemeister Erik Kohler im Rennen. Er erwischte nicht seinen besten Tag und konnte die Qualifikation unter die besten 16 nicht verwirklichen. Platz 18 unter 50 Teilnehmern waren dennoch aller Ehren wert.

Am Samstag durften die Neumarkter mit zwei Mannschaften anreisen. Aufgrund ihrer starken Leistungen hatte sich sowohl die Juniorenmannschaft mit Fabian Obst, Alexander Nißlbeck und Lars Haubner als auch die Damenriege mit Sara Wexler, Tanja Pietz-Mraz und Andrea Lerzer qualifiziert.

Für Lars Haubner war es die erste Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft. Nach anfänglicher Nervosität kam er immer besser zurecht und landete, wie seine beiden Mannschaftsmitglieder Obst und Nißlbeck im Mittelfeld des Klassements der Junioren. In der Mannschaftswertung konnten sie Platz fünf erkämpfen.

Bei den Damen begann es verheißungsvoll: Alle drei Neumarkter Starterinnen begannen stark und in der Gesamtwertung lagen sie zwischenzeitlich sogar auf Rang zwei. Durch eine plötzlich auftretende Schulter-Verletzung von Sara Wexler zwölf Pfeile vor Schluss war jedoch an gutes Schießen nicht mehr zu denken. Wexler kämpfte sich durch die letzten Pfeile, doch in der Mannschaftswertung war ein Abrutschen auf Rang vier nicht zu verhindern.

Tanja Mraz-Pietz beendete den Wettkampf im Mittelfeld, Andrea Lerzer war vorne dabei. Auch wenn die ehrgeizige, erfahrenste Neumarkter Bogenschützin mit dem Vorkampf und Platz zehn nicht ganz so zufrieden war, belegte sie doch wieder einmal eindrucksvoll, dass sie nun schon über Jahrzehnten in der erweiterten deutschen Spitze zu finden ist.

Im Achtelfinale kannte sie keine Gnade mit ihrer Gegnerin und gewann souverän. Der Wettkampf endete für Andrea Lerzer im Viertelfinale, als sie gegen die Nationalkaderschützin und Olympiateilnehmerin Elena Richter aus Berlin chancenlos ausschied. In der Endabrechnung bedeutete das Rang sieben – hinter sechs Nationalkaderschützinnen.

Starke Konkurrenz

Am Sonntag waren dann noch die "Oldies" am Start. In der Altersklasse hatten die Neumarkter mit Wolfram Illner und Georg Girbinger gleich zwei heiße Eisen im Feuer. Die Konkurrenz war mit 76 Startern groß und auch sehr leistungsstark. Wolfram Illner begann sehr gut, lag zwischenzeitlich schon auf Rang zehn und konnte sich am Ende sehr zufrieden auf Rang 19 wiederfinden.

Georg Girbinger hatte sich gut auf die deutsche Meisterschaft vorbereitet. Nachdem er krankheitsbedingt lange pausieren musste, begann er ab Juni mit dem Aufbautraining – und es sollte sich lohnen. Bereits ab den ersten Pfeilen lag er in der Spitzengruppe, manchmal sogar in Führung. Zur Halbzeit belegte er Rang zwei, nur einen Ring hinter dem Führenden.

Trotz großartigem Kampf kam er an seinem Konkurrenten aber in Runde zwei nicht vorbei, vielmehr musste er sich der harten Gegenwehr seiner hinter ihm lauernden Konkurrenten erwehren. Doch das Glück war dem Tüchtigen hold – und so gewann Georg Girbinger die Silbermedaille in der Altersklasse Recurve und strahlte danach mindestens so wie seine Medaille in der gleißenden Mittagssonne von Hallbergmoos.

lor