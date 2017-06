Gestürzter Radler in Berching: Tatverdächige gestellt

Unbekannte hatten vor zwei Wochen ein Seil in Berching gespannt, nun hat die Polizei zwei junge Männer ausgemacht

BERCHING - Diese Tat schockte Berching und Umgebung: Unbekannte hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.Mai) ein Seil auf Höhe des Oberkörpers über einen Weg gespannt. Ein Radfahrer kam dadurch zum Sturz, er verletzte sich schwer. Nun hat die Polizei zwei Tatverdächtige ausgemacht - einen 16- und einen 22-jährigen Mann.

Am Main-Donau-Kanal in Berching war Mitte Mai ein Seil über den Weg gespannt, vermutlich ein Nylonseil von einem der dort hängenden Rettungsringe. Ein 54-jähriger Radfahrer fuhr in diese Falle und erlitt beim Sturz schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelte wegen versuchten Mordes gegen die unbekannten Täter. In der Stadt war der Vorfall das Thema Nummer eins. © kay/Foto: Michael Müller



Nach intensiven Ermittlungen hat die Polizei einen 16 - und einen 22-Jährigen (beide aus dem Landkreis Neumarkt) als Tatverdächtige ausgemacht.

Sie sollen das Seil auf einem Weg entlang des Main-Donau-Kanal in Berching gespannt haben, dass am Samstagmorgen vor zwei Wochen einem Fahrradfahrer zum Verhängnis wurde, als er arglos in das Seil fuhr. Die Unfallfolgen und die verbleibenden Schäden des Opfers sind immer noch nicht absehbar.



Die Staatsanwaltschaft Nürnberg/Fürth hat den Fall als versuchtes Tötungsdelikt bewertet, das Landeskriminalamt hatte eine Belohnung von 5000 Euro bereitgestellt. Nun hat sich ein Zeuge gemeldet und entscheidende Ermittlungsansätze erbracht. Diese führten dazu, dass am Donnerstag, 1. Juni, zwei Tatverdächtige ausgemacht werden konnten.

16-Jähriger wieder auf freiem Fuß

Der Ältere hat bei der Vernehmung die Tat zum Teil eingeräumt. Er wurde in Gewahrsam genommen und dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes an. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Der 16-Jährige wurde zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Tat-Ablaufs beziehungsweise der näheren Hintergründe werden fortgesetzt. Die Auszahlung der durch das LKA bereitgestellten Belohnung wird nach Abschluss der Ermittlungen geprüft.

nn