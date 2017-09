Getötete Prostituierte in Regensburg: Mann festgenommen

Polizei überprüfte mehrere Personen aus dem sozialen Umfeld der Frau - vor 59 Minuten

REGENSBURG - Nach dem gewaltsamen Tod einer 33-jährigen Prostituierten in Regensburg haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Die Leiche der Frau wurde vergangenen Mittwoch in einer Prostituierten-Wohnung gefunden.

Es gebe einen Tatverdacht, sagte ein Sprecher am Dienstag. Dieser müsse jedoch noch erhärtet werden. Nähere Angaben wollte er nicht machen. Es würden Personen aus dem sozialen Umfeld des Opfers sowie Personen, die sich in der Tatnacht in dem Haus aufhielten, überprüft. Dabei sei es zu der vorläufigen Festnahme gekommen. "Die Ermittler sehen das als wichtigen Schritt." Zuvor hatte die Mittelbayerische Zeitung darüber berichtet. Die Leiche der Frau war am vergangenen Mittwoch in einer Wohnung in der Landshuter Straße gefunden worden.

Bei dem Opfer handelt es sich laut Angaben der Polizei um eine 33-jährige Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit, die nach ersten Erkenntnissen als Prostituierte gearbeitet hat. Zur Todesursache machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams in Erlangen hatte bereits bestätigt, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam.

Auch in Nürnberg wurden im Juni diesen Jahres zwei Prostituierte ermordet. Der Tatverdächtige sitzt bereits in U-Haft.

dpa/jm