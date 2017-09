Gewaltiger Andrang auf Rizzi-Ausstellung in Neumarkt

Stadt weitet die Öffnungszeiten unter der Woche aus — Bereits 60 Klassen angemeldet - vor 8 Minuten

NEUMARKT - Die Stadt weitet wegen der immensen Nachfrage die Öffnungszeiten der Rizzi-Ausstellung unter der Woche aus. Ab Dienstag, 19. September, wird die Ausstellung schon von 10 Uhr an geöffnet sein, die Schließzeit bleibt bei 19 Uhr.

Viele Menschen vor vielen Bildern: Rizzi ist beliebt bei den Besuchern aus der Stadt Neumarkt und Umgebung. © Foto: Stadt Neumarkt



Viele Menschen vor vielen Bildern: Rizzi ist beliebt bei den Besuchern aus der Stadt Neumarkt und Umgebung. Foto: Foto: Stadt Neumarkt



Samstags, sonntags und am Feiertag, 3. Oktober, bleibt unverändert von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Grund für die Ausweitung der Zeiten an den Wochentagen ist vor allen Dingen die hohe Zahl an bereits gebuchten Besuchen von Schulklassen: Schon jetzt sind 1500 Schüler aus rund 60 Klassen angemeldet. Auch sonst erfährt die Ausstellung einen hohen Zuspruch: Seit dem Start am 1. September sind 2400 Besucher in die Festsäle der Residenz gekommen.

Die einzigartige und eigens für Neumarkt konzipierte Schau zum New Yorker Popart-Künstler James Rizzi läuft noch bis 15. Oktober. Dort sind nicht nur rund 500 Werke des 2011 verstorbenen Künstlers zu sehen, sondern im ersten Stock ist auch sein Loft mit Originalmöbeln und persönlichen Gegenständen nachgebaut, in dem er im New Yorker Stadtteil SoHo gelebt und gearbeitet hat.

Die Ausstellung lädt die Besucher dazu ein, in die farbenfrohe, leuchtende Lebens- und Arbeitswelt von James Rizzi einzutauchen. Für die kleinen Besucher gibt es sogar eine eigene "Kids-Artline", bei der speziell für Kinder ausgesuchte Werke auf deren Augenhöhe präsentiert werden. Neben dem Besuch der Ausstellung kann man auch an Führungen teilnehmen und in einem Shop im ersten Stock der Residenz zahlreiche Rizzi-Artikel erwerben.

Eine weitere Besonderheit der Ausstellung in Neumarkt ist, dass sie nicht nur die Arbeiten aus den letzten Schaffensjahren zeigt, deren Stil weltweite Verbreitung fand. Sie widmet sich auch den früheren Werken, die nur selten ausgestellt werden und darstellen, in welche Richtung Rizzi zu Beginn seiner Karriere gehen wollte.

James Rizzi (1950-2011) gilt als einer der berühmtesten zeitgenössischen Künstler. Mit seinem frohen Farbspektrum und der klaren Verständlichkeit seiner Darstellungen spricht er viele an. Nach dem Studium in Gainesville, der Universität von Florida, ließ er sich als freischaffender Künstler in seiner Geburtsstadt New York nieder. Seine Werke haben eine große Fangemeinde auf der ganzen Welt und seine Ausstellungen feiern große Erfolge.

Für Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann (UPW) stellt die Ausstellung eine "einzigartige, umfassende Schau von Weltrang dar", zu der er alle herzlich einlädt.

Mehr Infos zur Neumarkter Rizzi-Ausstellung findet sich hier.

nn