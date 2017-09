Gewaltsamer Tod im Rotlicht-Milieu: Nachbarn befragt

Regensburger Sonderkommission baut weiterhin auf Hilfe aus der Bevölkerung - vor 9 Minuten

REGENSBURG - Nach dem gewaltsamen Tod einer 33-Jährigen aus dem Rotlicht-Milieu in Regensburg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Diese hat am Freitag die Nachbarn befragt und hofft nun auf weitere Hinweise auf der Bevölkerung.

Polizei © dpa



Am Freitag, 1. September, stand neben der Sicherung von Spuren in der Tatwohnung und anderen Ermittlungen auch eine Befragung der Anwohner in der Landshuter Straße und den angrenzenden Wohnhäusern auf dem Programm.

Hierbei erhielten die Kriminalbeamten Unterstützung von der Bayerischen Bereitschaftspolizei: In Zweierteams machten sich die Polizisten morgens auf den Weg von Haus zu Haus und suchten den persönlichen Kontakt mit den Anwohnern. Wenn die Wohnungsinhaber nicht angetroffen werden konnten, hinterließen die Beamten ein Schreiben mit den wesentlichen Informationen zu der Tat und dem Aufruf sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Obwohl bislang nur wenige Mitteilungen aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen sind, gibt es durch die intensiven polizeilichen Bemühungen eine Vielzahl an Ermittlungsansätzen.

Diese werden derzeit von der Ermittlungskommission bewertet, priorisiert und nach Dringlichkeit abgearbeitet.

Enormer Aufwand

Die Suche nach dem nach wie vor unbekannten Täter, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, die 33-jährige Rumänin, die in Regensburg als Prostituierte gearbeitet hatte, gewaltvoll umgebracht hat, läuft mit einem sehr hohen personellen und zeitlichen Aufwand weiterhin auf Hochtouren, teilte die Polizei mit.



Dennoch sind weiterhin Passanten und Anwohner aufgefordert, Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Tatorts, der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. (09 41) 5 06-28 88 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Die 33-jährige Frau war am Mittwoch, 30. August, gegen drei Uhr in einer Prostituierten-Wohnung in der Landshuter Straße, in unmittelbarer Nähe des Polizeipräsidiums Oberpfalz, tot aufgefunden worden.

Die Kripo Regensburg hat daraufhin eine etw 25-köpfige Ermittlungskommission mit dem Namen "Alemannen" eingerichtet, die das Gewaltverbrechen an der Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit aufklären soll. Bisher gibt es aber keinen konkreten Tatverdacht. Das macht die Hinweise von Zeugen umso wichtiger.

Dieser Artikel wurde am Freitag, 1. September, um 15.38 Uhr aktualisiert.

nn/wdn