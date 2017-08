Gewaltsamer Tod im Rotlicht-Milieu: Soko gebildet

REGENSBURG

REGENSBURG - Die 33 Jahre alte Frau aus dem Rotlicht-Milieu in Regensburg ist gewaltsam zu Tode gekommen.

Polizei Foto: dpa



Die rechtsmedizinische Untersuchung der Getöteten in Erlangen hat nach Angaben der Polizei bestätigt, dass die Frau durch Gewaltanwendung ums Leben gekommen ist. Details zu den Todesumständen wollte die Polizei mit Blick auf laufende Ermittlungsverfahren nicht bekannt geben.

Die 33-Jährige war am Mittwoch, 30. August, gegen drei Uhr in einer Prostituierten-Wohnung in der Landshuter Straße tot aufgefunden worden. Nach wie vor gibt es laut Polizei keinen konkreten Tatverdacht. Besonderheit des Tatorts: Er liegt in unmittelbarer Nähe des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat eine Ermittlungskommission mit dem Namen "Alemannen" eingerichtet. Auf Hochdruck laufen derzeit die Ermittlungen zur Aufklärung des Gewaltverbrechens an der Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit, die in Regensburg als Prostituierte gearbeitet hat.

Die Ermittlungskommission, der etwa 25 Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg angehören, bekam auch Unterstützung durch das Bayerische Landeskriminalamt. Mit einem 3-D-Scanner "konservieren" Beamte den Tatort in enger Zusammenarbeit mit den Spurensicherungsspezialisten der Kripo Regensburg.

Nach wie vor erhoffen sich die Ermittler auch sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Relevant sind dabei alle Wahrnehmungen von Dienstagabend bis in die Nachtstunden im Tatortumfeld. Passanten, aber insbesondere auch Anwohner sind aufgefordert, Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen der Kriminalpolizei Regensburg unter Tel. 0941/506-2888 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

