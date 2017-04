Gewerbefläche im Landschaftsschutzgebiet Buchberg

Stadt möchte das Gebiet Stauf Süd erweitern — Zone rund um den Buchberg müsste neu geregelt werden - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt will Gewerbeflächen im Landschaftsschutzgebiet ausweisen. Das ging im Stadtrat nicht ohne Diskussionen über die Bühne.

Direkt anschließend an „Stauf Süd II“ soll hier das rund sechs Hektar große, neue Gewerbegebiet entstehen. Dazu müsste die betreffende Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet Buchberg herausgenommen werden. © Foto: Wolfgang Fellner



Das Gewerbegebiet bei Stauf soll weiter wachsen. Direkt anschließend an Stauf Süd II könnte Stauf Süd III entstehen, auf einem sechs Hektar großen Grundstück südlich davon, parallel zur B 299, Richtung Kompostieranlage und Kanal.

Wenn dort nicht das letzte Eck des Landschaftsschutzgebiets Buchberg liegen würde. Doch wegen entsprechender Signale der Unteren Naturschutzbehörde sollte mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes dennoch der Startschuss erfolgen.

Zusammenhang entdeckt

Ursula Plankermann (SPD) hatte schnell den Zusammenhang zwischen diesem dritten Punkt der Tagesordnung und Punkt acht, nämlich der Vorstellung von Neuabgrenzungsvorschlägen für das Landschaftsschutzgebiet Buchberg ausgemacht. Denn tatsächlich hatte schon bei einem entsprechenden Antrag 2006 die Regierung der Oberpfalz das Vorhaben als nicht genehmigungsfähig bezeichnet.

Genau deshalb, beantwortete OB Thomas Thumann die von Helmut Jawurek zuvor aufgeworfene Frage, warum der damalige Stadtratsbeschluss nicht weiter verfolgt worden sei. Im Gegensatz zum "großen Umgriff" mit einem Gewerbegebiet bis hin an die Kreisstraße gehe es nun um eine deutlich kleinere Fläche, die aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden müsste – und in Abstimmung mit den Gemeinden Berngau und Sengenthal seien auch Flächen an den Rändern gefunden worden, die dafür neu als Schutzgebiet ausgewiesen werden könnten.

Zugestimmt wurde auch dem Bauleitplanverfahren Woffenbach/Am Altweihergraben. Hier habe die Stadt Aussichten, ein etwa zwei Hektar großes Grundstück kaufen und so am Ortsrand weitere Wohnbauflächen schaffen zu können.

Zumindest im öffentlichen Teil der Sitzung blieb die Frage von Ursula Plankermann nach dem Preis unbeantwortet. OB Thumann verwies jedenfalls Behauptungen, die Stadt würde später "ganz schön hinlangen", ins Reich der Fabel. Vielmehr liege man bei Grundstücksverkäufen ganz am Unteren Ende der Preisliste.

jd