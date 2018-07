Gewerbepark Tauernfeld wächst immer weiter

Gemeinde Deining erschließt weiteres Grundstück - vor 51 Minuten

DEINING - In Deining ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen nach wie vor groß. Deswegen wird derzeit im Gewerbepark bei Tauernfeld ein weiteres Grundstück mit rund 50 000 Quadratmetern erschlossen.

Bürgermeister Alois Scherer machte sich mit Finanz- und Heimatminister Albert Füracker sowie Landrat Gailler ein Bild vom Stand der Dinge im Gewerbepark Deining. © Foto: Werner Sturm



Bürgermeister Alois Scherer machte sich mit Finanz- und Heimatminister Albert Füracker sowie Landrat Gailler ein Bild vom Stand der Dinge im Gewerbepark Deining. Foto: Foto: Werner Sturm



Gestern machte sich Bürgermeister Alois Scherer zusammen mit Finanz- und Heimatminister Albert Füracker sowie mit Landrat Willibald Gailler ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten. Die Erschließungsarbeiten verschlingen circa eine Million Euro und werden von der Firma Scharnagl aus Weiden ausgeführt. Laut Scherer sind bereits mehrere Parzellen veräußert.

Eingehend auf die nicht enden wollende Diskussion über den Flächenverbrauch sagte der Bürgermeister: "Wir konzentrieren in der Gemeinde die Ausweisung von Gewerbeflächen auf einen Standort und das ist der Gewerbepark bei Tauernfeld. Hier stehen den Unternehmen, angebunden an die Staatsstraße 2660 und an den Ort Tauernfeld, Flächen für Neuansiedlungen, Firmenerweiterungen und zur weiteren Betriebsentwicklung zur Verfügung." Für Unternehmen sei es nun einmal wichtig, dass Gemeinden Gewerbegebiete ausweisen. Nur so könne sich ein prosperierender Landkreis weiterentwickeln.

Gailler sah das genauso: "Im Gewerbepark gibt es einen gesunden Branchenmix von mittelständischen Unternehmen, die für Arbeitsplätze vor Ort sorgen. Das Vorhaben der Gemeinde Deining, hier konzentriert Gewerbeflächen anzubieten, ist mehr als gut gelungen." Füracker erklärte: "Deining schafft die Voraussetzungen, dass man hier wohnen und arbeiten kann. Das ist gut für die Wirtschaftlichkeit des ländlichen Raums."

nas