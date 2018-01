Gewerkschaft fordert mehr Kies für Bauarbeiter

Sechs Prozent mehr - auch für die 3220 Bauarbeiter im Landkreis Neumarkt - vor 26 Minuten

NEUMARKT - Die rund 3220 Bauarbeiter aus dem Landkreis Neumarkt sollen mehr Geld verdienen. In der anstehenden Tarifrunde verlangt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) eine Lohnerhöhung von sechs Prozent über zwölf Monate.

Mehr Kies wäre angebracht: In der anstehenden Tarifrunde verlangt die IG Bau eine Lohnerhöhung von sechs Prozent über zwölf Monate. © nn/Foto: IG Bau



Ein Facharbeiter hätte damit am Monatsende gut 200 Euro mehr auf dem Lohnzettel, so die IG Bau Oberpfalz.

"In der Bauwirtschaft läuft es so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt“, sagt Bezirksvorsitzender Christian Lang. „Es ist höchste Zeit, dass die Bauarbeiter, die den Bau-Boom erst möglich machen, davon auch etwas im eigenen Portemonnaie merken.“

So fordert die IG Bau neben dem Lohn-Plus auch ein volles 13. Monatseinkommen. Die Tarifverhandlungen beginnen am 7. Februar in Wiesbaden.