Gewichtheber feiern Premiere im Jubiläums-Jahr

NEUMARKT - Was einst im Turnerheim als "wilder Haufen" bezeichnet wurde, hat längst einen festen Platz in der Geschichte des ASV Neumarkt. 1960 waren es einige Mutige, die mit dem heutigen Abteilungsleiter Rüdiger Cedl und dem immer noch tätigen Trainer Alfred Bechtold das Gewichtheben beim ASV Neumarkt ins Leben riefen.

Die Jugend war 2017 so erfolgreich wie nie. Beispielsweise Sofia Miesbauer, die deutsche Vizemeisterin wurde. © Archivfoto: Bechthold



Bis 1967 war man der Ringerabteilung angeschlossen, Raimund Donauer übernahm als erster die Leitung der neu gegründeten Crew. Ihn löste Rüdiger Cedl am 30. Januar 1971 ab, seit dieser Zeit leitet er die Geschicke der Abteilung. Heute ist die Gewichtheber- und Kraftsportabteilung dank ihres vielseitigen Angebotes die mitgliedstärkste unter 22 Abteilungen beim ASV.

Auf viele Höhepunkte kann man zurück blicken. Über 30 deutsche Meistertitel sind in der Chronik aufgeführt, internationale Wettkämpfe, deutsche, süddeutsche und bayerische Meisterschaften wurden durchgeführt, viele Höhen, aber auch manche Tiefen überwunden.

Erfolgreiche Jugend

Pünktlich zum 50-Jährigen war man in diesem Jahr erfolgreich wie nie, vor allen Dingen in der Jugendarbeit. Amelie Hörner gewann den Deutschen Titel bei den Schülerinnen, Sofia Miesbauer darf sich in dieser Altersklasse deutsche Vizemeisterin nennen und Tom Fischer kam von den deutschen Meisterschaften der Jugend bronzegeschmückt aus dem Saarland zurück.

Dabei stehen die Aussichten, eine weitere Medaille auch bei den Juniorinnen zu gewinnen, für Helene Hörner nicht schlecht. Hier finden die DM im November in Plauen statt. Die Mannschaft hebt in der Bayernliga und hofft auf einen Mittelplatz.

Markus Bauer, 2. Abteilungsleiter und Chef der ASV-Gewichtheber, hat zum Jubiläum zwei Schmankerln parat: Erstmalig in der Geschichte werden am 30. September Stadtmeisterschaften im Gewichtheben durchgeführt. Mitmachen kann jeder, gleich ob Mädchen oder Bube, Frau oder Mann. Ausrichtungsstätte ist das Sportzentrum des ASV.

Anmeldung bis Sonntag

Die Startgebühr beträgt für Kinder/Schüler und Jugend zehn Euro, für Junioren, Aktive und Masters 15 Euro. Meldeschluss ist Sonntag, 10. September. Anmeldung bei Markus Bauer, = (01 60) 97 76 91 45 oder E-Mail: bauersblumen@online.de.

Außerdem findet im Sportzentrum das alljährliche Herbstturnier für Kinder, Schüler und Jugend am 28. Oktober statt. Hier will der ASV versuchen, seine Vormachtstellung, die er zum ersten Mal bei der Jugendarbeit in Bayern hat, weiter zu festigen.

Bei der Weihnachtsfeier in diesem Jahr soll das 50. Abteilungs-Jubiläum gebührend gefeiert werden.

