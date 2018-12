Gewinner wurden mit Ställen beschenkt

Freystädter Krippentage: Preisverleihung — Über 90 Ausstellungsstücke - vor 45 Minuten

FREYSTADT - Die Freystädter Krippentage, die der Krippenverein Freystadt wieder in der Mehrzweckhalle organisiert hat, erwiesen sich einmal mehr als Publikumsmagnet.

Krippen verschiedenster Art gab es bei den Freystädter Krippentagen zu bestaunen. Auch das Christkind schaute vorbei, beschenkte die Kinder und zog die Gewinner der Verlosung. © Foto: Anne Schöll



Krippen verschiedenster Art gab es bei den Freystädter Krippentagen zu bestaunen. Auch das Christkind schaute vorbei, beschenkte die Kinder und zog die Gewinner der Verlosung. Foto: Foto: Anne Schöll



Schon im Foyer wies eine gut ein Meter hohe Holzkrippe ähnlich einer Laubsägearbeit den Weg über die Treppe hinunter zur Mehrzweckhalle. Diese war mit einem Dekorationsband aus Fichtenzweigen, Kerzen und Sternen aus Holz und Lichtern gestaltet. In dem mit Tannengrün, Lichtern und Tüchern geschmückten Ausstellungsraum standen über 90 Krippen, liebevoll eingebettet in Dekorationen wie Tannenwedel oder Kerzen.

Auch diese kunstvolle Krippe aus Obernricht ließ bei den Krippentagen in Freystadt nicht nur die Kinderherzen höher schlagen. © Foto: Anne Schöll



Auch diese kunstvolle Krippe aus Obernricht ließ bei den Krippentagen in Freystadt nicht nur die Kinderherzen höher schlagen. Foto: Foto: Anne Schöll



Besonders ins Auge stachen die kunstvollen, filigranen Klöppelarbeiten, die wertvollen Klosterarbeiten und weihnachtliche Dekorationsgegenstände aus der Hobbywerkstatt. Hatten die Besucher Fragen zum Thema Krippenbau oder -zubehör, standen die Vereinsmitglieder zur Verfügung und verrieten so manchen Trick.

Wer mit phantasievollem Krippenzubehör seine privaten Ställe ergänzen wollte, war genau richtig: Man hatte die Qual der Wahl zwischen den vielen handgemachten Kleinigkeiten. Eine Bücherausstellung und die Tische mit den Fatschenkindel, die Mütter in früheren Zeiten als Dank für eine gut verlaufene Geburt oder geheilte Kinderkrankheiten der Mutter Gottes geopfert haben, waren aufgebaut.

Die Kinder konnten sich auf dem Mal- und Basteltisch beschäftigen, während die Erwachsenen sich nach dem Rundgang im Krippencafé mit Selbstgebackenem, Kaffee oder Glühwein verwöhnen ließen. Den stimmungsvollen musikalischen Rahmen steuerten die "Grenzgänger" bei.

Wieder hatte der Verein in diesem Jahr eine Krippenverlosung ausgeschrieben. Die Lose waren schnell ausverkauft, und das Christkind zog mit Bürgermeister Alexander Dorr gegen Ende der Veranstaltung die Gewinner. Die drei Preise, Krippenställe in verschiedenen Größen, gingen an Nina März (Röckersbühl), Astrid Straub (Mörsdorf) und Simone Meier (Göggelsbuch).

as