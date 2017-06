Gift oder Öko-Landbau?

Bund Naturschutz zeigt den Film "Code of Survival" im Rialto - vor 46 Minuten

NEUMARKT - Der Bund Naturschutz zeigt am 14. Juni um 19 Uhr im Rialto-Kino den Film "Code of Survival", der jetzt in den Kinos angelaufen ist.

Millionen Tonnen von Monsantos "Roundup", mit seinem Hauptwirkstoff Glyphosat, werden Jahr für Jahr weltweit auf Felder ausgebracht. Diese Giftwaffe wird jedoch stumpf, denn die Natur bildet resistente Unkräuter, die sich in biblischen Ausmaßen vermehren und nun ein Superwachstum an den Tag legen, das Nutzpflanzen überwuchert und abtötet.

Symbolbild Ackerbau © Weigert



Symbolbild Ackerbau Foto: Weigert



Dem werden drei nachhaltige Projekte entgegen gesetzt:

*Die Teeplantage Ambootia in Indien, in der überwältigenden Landschaft von Darjeeling/Himalaya. In 2000 Meter Höhe ist zu erleben, wie nachhaltige ökologische Landwirtschaft eine ganze Region rettet.

*Das Projekt Sekem des alternativen Nobelpreisträgers Ibrahim Abouleish, der vor 40 Jahren inmitten der Wüste seine biologische Farm gründete. Sekem beweist eindrücklich, wie man Wüste in fruchtbaren Boden verwandeln kann und wir zeigen wie es funktioniert.

*Der unbeugsame Bayer Franz Aunkofer war einer der ersten Biobauern Deutschlands – auf alle Fälle aber der erste biologische Schweinemäster. Durch seine Pionierarbeit erwirtschaftet er inzwischen denselben Ertrag, wie im konventionellen Anbau.

In der eindrücklichen Montage wird die heilende Kraft der ökologischen Landwirtschaft mit den Auswirkungen des giftgestützten Anbaus konfrontiert.

www.code-of-survival.de

nn