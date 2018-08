Gipfelstürmer trieben das Partyvolk auf die Bänke

Am Montagabend erreichte die Stimmung in der großen Jurahalle den Siedepunkt — Linedance und Country mit CB 66 - vor 33 Minuten

NEUMARKT - Die Gipfelstürmer gehören zum Neumarkter Volksfest wie die "Wilde Maus" oder das Weinzelt und wenn sie zum Tanz bitten, steht das Volk in der großen Jurahalle schon längst auf den Bänken, bevor der erste Ton überhaupt gespielt ist.

Bilderstrecke zum Thema Gipfelstürmer und Linedance: Der Montag am Jura-Volksfest 2018 Sie gehören zum Neumarkter Volksfest wie die "Wilde Maus" oder das Weinzelt: Wenn die "Gipfelstürmer" zum Tanz bitten, steht selbst die große Jurahalle schon längst auf den Bänken, bevor der erste Ton überhaupt gespielt ist. Ein ziemliches Kontrastprorgamm lief dabei in der kleinen Jurahalle ab, wo mit CB 66 alle Freunde des Linedance-Country voll auf ihre Kosten kamen.



So auch wieder am Volksfest-Montag, als die große Jurahalle bis zum letzten Tisch gefüllt und auch vor der Bühne kaum noch Platz zu finden war. Jung bis Alt ließen sich von der Party-Stimmung wie üblich mitreißen und sangen sowohl bayerische Klassiker wie "Mei Voda" ebenso laut und aus vollen Leibeskräften mit wie aktuelle Chart-Hits a la "Auf uns2 von Andreas Bourani oder Malle-Party-Songs wie "Johnny Depp".

Nicht umsonst sind die Gipfelstürmer schon seit über 20 Jahre bis weit über die Landkreisgrenzen hinaus ständig unterwegs und sorgen stets für volle Festzelte.

Abstimmung Voten Sie jetzt für Mister Jura-Volksfest 2018! Zehn mutige Männer haben sich auf dem Jurafest vor unserer Fotowand ablichten lassen. Alle mit dem gleichen Ziel: "Mister Jura-Volksfest" 2018 zu werden. Voten Sie jetzt für Ihren Favoriten!



Ein ziemliches Kontrastprogramm lief dabei in der kleinen Jurahalle ab, wo mit CB 66 alle Freunde des Linedance-Country voll auf ihre Kosten kamen und eindrucksvoll bewiesen wurde, dass auch Dirndl und Lederhosen zu Country-Musik passen. Zwar sah man vor der Bühne mehr Cowboy-Hüte und -Stiefel, doch auch genügend Tänzer in bayerischer Tracht hatten ihren Spaß.

Live-Tanzkurs für Cowboys

Viele kamen neugierig von draußen herein, um sich das bunte und lustige Treiben aus der Nähe anzusehen, nicht wenige davon bekamen gleich darauf den Live-Tanzkurs verpasst und fügten sich anschließend beinahe problemlos in die immer größer werdende Gruppe mit ein. Die musikalische Bandbreite von CB 66 beinhaltete sowohl Johnny Cash, als auch Eric Clapton, Dolly Parton und sogar Voxxclub. Die Setlist wurde bereits im Vorfeld auf Flyern ausgeteilt mit Tanzvorschlägen zu jedem einzelnen Song, so dass sich vor der Bühne eine wunderbar synchrone Choreographie präsentierte.

Aktuelle Eindrücke und Bilder tickern unsere Reporter vom Volksfest.

MARIA KRAUSS