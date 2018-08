Innerhalb kürzester Zeit kam am Montagabend viel Regen runter: In Cham in der Oberpfalz waren deshalb Straßen überschwemmt. Manche Gullys konnte die große Menge an Wasser nicht so rasch aufnehmen. Bäume wurden von den kräftigen Böen umgerissen und fielen auf Straßen - für die Feuerwehr wurde es ein sehr arbeitsintensiver Abend.