Gitarrenlehrer Jörg Kölbl eröffnet in Neumarkt einen Plattenladen

Sanfter und harter Rock auf Vinyl — Mit Sängerin und Tombola

NEUMARKT - Eigentlich ist Jörg Kölbl, Jahrgang 1983, ein Kind der CD. Doch vor zehn Jahren hat er die in Vinyl gepresste Schallplatte für sich entdeckt. Jetzt eröffnet er seinen eigenen Plattenladen.

Jörg Kölbl will keinen Nullachtfuffzehn-Laden betreiben. Vielmehr soll es ein Begegnungsraum für die lokale Szene werden. Foto: Foto: André De Geare



"Mit der Schallplatte hört man am bewussten Musik", sagt Kölbl. Um Klangesoterik geht ihm dabei nur in zweiter Linie. Er liebt vielmehr das Sinnliche an der Schallplatte selbst; den Moment, wenn die Nadel in der Rille aufsetzt. Und sich der Tonarm nach 20 Minuten wieder hebt. Die Musik endet und verklebt nicht endlos weiter die Ohrwascheln wie bei den Kunden der Streamingdienste.

Jörg Kölbl ist ein Mann der Musik. Vor zwei Jahren sich der studierte Sozialpädagoge als Gitarrenlehrer selbständig gemacht hat, sein Geschäft in der Hallerstorstraße 10 ist eine feste Anlaufstelle für viele Musiker geworden. Schließlich unterrichtet der 33 Jahre alte Neumarkter dort nicht nur, sondern es gibt dort auch ausgefallenes Equipment, ein Sofa und im Laufe der Zeit immer mehr Tonträger, hauptsächlich aus Vinyl.

Grund genug aus dem ursprünglichen Nebengeschäft ein festes zweites Standbein zu machen. Am Samstag, 1. Juli, gibt es von 10 bis 18 Uhr eine Eröffnungsparty. Die Neumarkter Sängerin Marijana tritt um 16 Uhr auf, es gibt verschiedene Aktionen wie etwa eine große Tombola zugunsten der Lebenshilfe Neumarkt.

Bis dahin wird noch kräftig eingeräumt. Über 800 Alben hat Kölbl aktuell im Sortiment. Hauptsächlich neue Pressungen, der Schwerpunkt liegt bei Rockmusik in allen ihren Varianten vom sanften Singer-Songwriter bis zum heftigsten Metal. "Alles Sachen, die ich gut finde", sagt Kölbl.

Doch dabei muss es nicht bleiben. "Ich bin für alles offen außer der Silbereisen-Ecke und rechten Provokationen", sagt Kölbl, der sich selbst schon über arrogante In-Läden geärgert hat, die ihren Kunden vorschreiben wollen, welche Musik ihnen zu gefallen hat.

Überhaupt will er keinen Nullachtfuffzehn-Laden betreiben. Es soll ein Begegnungsraum für die lokale Szene werden, dafür sollen auch Wohnzimmerkonzerte sorgen. Gibt es eine eigene CD, steht sie selbstverständlich auf dem Verkaufsregal.

Neben den Schallplatten hat er auch Gitarren und Zubehör im Angebot. "Die Effektpedalen sind Einzelstücke aus den feinsten Schmieden und gibt es in der ganzen Oberpfalz nur bei mir", sagt Kölbl.

Gewöhnungsbedürftig sind allerdings die Öffnungszeiten: In der Woche von 12 bis 13 Uhr, am Samstag von 10 bis 17 Uhr; dienstags, donnerstags und freitags außerdem von 17 bis 19 Uhr. "Ich kann nur entweder unterrichten oder im Laden stehen", sagt Kölbl.

HAUKE HÖPCKE