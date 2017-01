Glassplitter verraten den Unfallflüchter

Polizei konnte sehr bald das Auto ermitteln - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Ein Unfallflüchter in Postbauer-Heng bekommt bald unwillkommenen Besuch. Die Polzei hat sein Auto anhand der Spuren am Unfallort ermittelt.

Laut Polizeibericht fuhr ein noch unbekannter Audifahrer am Samstag zwischen 16 und 19.30 Uhr in der Talwiese in Postbauer-Heng einen auf der Straße geparkten Ford Focus an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Dabei wurde der Ford an der rechten Seite erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Aufgrund von Glassplittern konnte jedoch das ebenfalls beschädigte unfallverursachende Fahrzeug ermittelt werden.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

