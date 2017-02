Gläubige haben Wahl zwischen St. Willibald oder St. Johannes

Ein Teil der Stadtpfarrei könnte zur Pfarrei in Woffenbach geschlagen werden - vor 1 Stunde

NEUMARKT/WOFFENBACH - Es ist ein Thema, das seit über 20 Jahren köchelt: Eine Korrektur der Pfarrgrenzen zwischen St. Willibald Woffenbach und St. Johannes Neumarkt. Vor allem die Woffenbacher drängen schon lange darauf. Nun bittet das bischöfliche Ordinariat in Eichstätt die Betroffenen zur Abstimmung.

Die Kirche St. Willibalds könnte, so sich eine Mehrheit findet, neue Heimat für rund 700 Katholiken von St. Johannes werden. Die Woffenbacher aber glauben, auf Grund des Abstimmungsverfahrens keine Chance zu haben. © Foto: Fellner



Die wirre Grenze ist der Geschichte und der Kreisgebietsreform geschuldet, das sieht der Ortskundige an den Straßennamen, deren Anwohner zur Abstimmung geladen sind. Es sind Straßen, die zum Ortsteil und zum Schulsprengel Woffenbach gehören.

Doch sie gehören ebenso zur Pfarrei St. Johannes. Die Pfarrgrenze schneidet durch Straßenzüge, Grundstücke, sogar Wohnungen, sagt Stadtpfarrer Norbert Winner. Seit er in Neumarkt ist, sagt er, sei das Thema Begradigung der Grenze immer wieder hoch gekommen. Die Pfarrei Woffenbach habe schon drei Anträge gestellt, alle drei seien von der Pfarrei St. Johannes zurückgewiesen worden.

Der Grund liegt auf der Hand: Zum einen geht es um 700 Katholiken, zum anderen fühlen sich viele von diesen als Städter. Was stimmt, da viele seinerzeit aus der Stadt in das große Neubaugebiet entlang des Wiesenwegs zogen. Aber auch in der Dr.-Eibl-Straße in der Bahnsiedlung gehören einzelne Hausnummern zu St. Willibald, andere wieder zu St. Johannes.

Alte Frage neu aufgeworfen

Jetzt, da die Seelsorgeeinheiten zwischen St. Johannes, St. Willibald und St. Martin in Pölling neu geordnet werden sollen (wir berichteten), ist auch die alte Frage wieder neu aufgeworfen worden. Nicht nur die Pfarrei Woffenbach, auch Eichstätt würde sich für eine Umpfarrung, so der Fachbegriff, aussprechen, heißt es.

Doch dieser Schritt ist nicht nur zwischen den Pfarreien umstritten, sondern auch unter den Gläubigen. "Ein Teil sieht sich als Woffenbacher, der andere als Mitglied von St. Johannes", sagt Winner. Und dieser Teil sei auch der aktivere in der Gemeinde. Weil es im Gremium keine Einigung gab, wie weiter zu verfahren sei, kommt es nun zu einer Stadtteilversammlung, zu der Domkapitular Alfred Rottler, zuständig für die Neuordnung der Seelsorgeeinheiten, ins DJK-Sportheim am Mittwoch, 22. Februar, um 19.30 Uhr eingeladen hat. Ziemlich ungewöhnlich für die Kirche: Die Gläubigen sollen über ihren Verbleib abstimmen.

Mit diesem Schritt hat sich Rottler den Unmut der Woffenbacher zugezogen. Denn ursprünglich war ausgemacht, heißt es, es werde eine schriftliche Befragung der 715 Katholiken geben. Denn viele Befürworter einer Umpfarrung nach St. Willibald, fürchtet man auf Woffenbacher Seite, werden den Weg zur DJK Neumarkt nicht gehen. Womit die Sache verloren sei.

Wobei es für die Woffenbacher um mehr geht als nur die Umpfarrung: St. Martin zählt 4000 Seelen, St. Willibald 3000. Im März wird der Bischof unterschreiben, dass beide Pfarreien eine Seelsorge-Einheit werden. Solange in beide Pfarreien ein eigener Pfarrer ist, wird sich nichts ändern, sagen Informierte. Aber wenn der erste Pfarrer in den Ruhestand geht, werden beide Pfarreien zusammen gelegt. Wo dann der Sitz sein wird? In Pölling, befürchten die Woffenbacher.

Die Pfarrei im Nachbarort ist älter und besser aufgestellt, sagt ein Kundiger. Dazu hat sie 1000 Gläubige mehr. Sollte Woffenbach vorher noch die Umpfarrung der 700 Katholiken von St. Johannes gelingen, wären beide Pfarreien aber annähend gleichgroß. Und da gilt, dass Eichstätt eigentlich gleich große Einheiten nicht verschmelzen will.

"Die Kinder gehen doch schon zur Kommunion zu uns, da wäre es doch sinnvoll, den Kirchsprengel an den Schulsprengel anzugleichen", sagt der Woffenbacher Pfarrer Ewald Scherr. Wenn schon nicht alle umgepfarrt werden wollen, sagt er, wäre es doch wenigstens sinnvoll, gerade Grenzen zu schaffen.

Wie die Abstimmung ausgeht? Stadtpfarrer Norbert Winner weiß es nicht: "Das ist völlig offen", sagt er. Aber, gibt er allen zu bedenken: "Die Pfarrer kommen und gehen, entscheidend sind die Gläubigen."

Die haben nun das Wort; die Mehrheit der Anwesenden am Mittwoch wird entscheiden, wie es weiter geht.

WOLFGANG FELLNER