Glitzer-Tatoos für die Neumarkter Prinzesinnen

Der dritte Prinzessinnentag des ADTV Tanzcentrums Neumarkt war erneut ein wahrhaft königliches Ereignis - vor 4 Stunden

NEUMARKT - In einem Märchenschloss in rosa, pink und mit viel Glitzer haben 75 Prinzessinnen mit ihrem Gefolge ihren großen Tag gefeiert. Die Königskinder im Alter von zwei bis zehn Jahren hielten im ADTV Tanzcentrum Neumarkt in bester Prinzessinnen-Manier Hof.

Prinzessinnen-Polonaise: Voll bei der Sache waren die rund 75 Mädchen, die den Prinzessinnentag im ADTV Tanzcentrum Neumarkt voll auskosteten. Foto: Günter Distler



Schon zu dritten Mal hatten Kinder-Tanzlehrer und Ballettlehrerinnen des Studios diesen Tag vorbereitet. In den Tanzkursen hatten die Prinzessinnen-Anwärterinnen schon gelernt, wie man in königlichen Kreisen geht, steht und winkt. Ein echter Prinzessinnen-Tanz gehörte selbstverständlich ebenfalls dazu, sagte Tanzulehrerin Nicole Knappe.

Und endlich war der große Tag da: In niedlichen rosa/pink und blau/weißen Gewändern und mit jeder Menge Glitzer und Prinzessinnen-Schmuck angetan, stürmten die kleinen Hoheiten mit ihrem Hofstaat – Freundinnen, Eltern, Großeltern, auch ein paar Prinzen mussten ran – ihr rosa Reich.

In einer Polonaise hielten sie Einzug, winkten dem Volk huldvoll zu und wurden gebührend gefeiert. In Gruppen ging es dann zu verschiedenen Stationen, wo eine Krone gebastelt, ein Foto gemacht und ein Tanz gelernt wurde.

Im Beauty Salon gerieten die Mädchen dann völlig aus dem Häuschen: Mit Glitzer-Tatoos wurde dem funkelnden Outfit noch die Krone aufgesetzt. Und so geriet der große Finaltanz zu einem prächtigen Prinzessinnen-Reigen mit strahlenden Gesichtern.

