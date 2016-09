Gloßner wirbt für Ganzjahresbad und Gartenschau auf Flugplatzareal

NEUMARKT - Er ist von der Idee überzeugt: Das Ganzjahresbad auf dem Areal des Flugplatzes, parallel dazu die Landesgartenschau und ein neuer Stadtteil in der Stadt, da, wo heute das Freibad ist. Für Johann Georg Gloßner, Flitz-Stadtrat und Querdenker, ist das die Idee des Jahres. Neidlos gibt er zu, dass sie MdB Alois Karl, der frühere OB von Neumarkt, hatte. „Aber er hat Recht“, sagt Gloßner. Das sagt er nicht oft.

Das Dröhnen der Motoren auf dem Neumarkter Flugplatz einer ganz anderen Nutzung weichen: Flitz-Stadtrat Gloßner hat dafür Visionen. Foto: Foto: André De Geare



Nur wollen sich im Neumarkter Stadtrat nicht genügend Räte für diese Idee erwärmen, die diesen Donnerstag auf der Tagesordnung der Stadtrats-Sitzung steht. Allen voran OB Thomas Thumann, der zwar den Antrag vorantreiben soll, die Landesgartenschau 2022 nach Neumarkt zu holen, der sich aber schon dagegen ausgesprochen hat. Beim Thema Ganzjahresbad ist das nicht anders: Der OB verspricht sich dadurch eine Attraktivierung des innerstädtischen Raumes (wir berichteten), der Flugplatz als Standort kommt für ihn nicht infrage.

Frischluftschneise der Altstadt

„Was man wissen muss: Das Areal rund um den Flugplatz muss eh zur Hälfte freigehalten werden“, sagt Gloßner. Ein Gutachten, das noch unter Stadtbaumeister Rudolf Müller-Tribbensee erstellt worden ist, sieht genau das vor. Denn das Flugfeld ist die Frischluftschneise der Altstadt. Wird es verbaut, so Gloßner, schneidet man der Altstadt die Atemluft ab.

Er schlussfolgert: Das Flugfeld müsse also, egal, was man dort einst plane, freigehalten werden. Was eigne sich besser dafür als die große Liegewiese eines Ganzjahresbades. Das ist für ihn auch der Knackpunkt: Das Landesgartenschau-Areal auf dem Flugplatz und drumherum anlegen und zwar so, dass man es anschließend gleich als Liegewiese und Außenbereich für das Bad nutzen könne. Vielleicht gar mit einem Naturbad, so es die Wasserzufuhr hergibt. Tiefe, nasse Flecken gibt es jedenfalls hinter der Hauptschule West. Das Ganzjahresbad könnte zeitgleich am Rande erbaut werden.

Kein Argument

Das Areal rund um den Flugplatz habe fast 90 Hektar, für die Landesgartenschau würden 30 Hektar reichen, sagt Gloßner. Das Ganzjahresbad inklusive, mit gut fünf Hektar. Das Argument des OB, die Kommune besitze dort zu wenig Grund und müsste erst mühsam welchen erwerben, fegt er vom Tisch: Seines Wissens besitze die Stadt 50 Prozent der benötigten Flächen; ein Großteil der anderen Wiesen sei im Besitz der Lammsbrauerei. „Der Lammsbräu investiert momentan stark, der ist angeblich zu einem Verkauf seiner Flächen bereit“, sagt Gloßner. Benötigte andere Flächen könne man für die LGS auch einfach anpachten.

Zudem könnte man das Ganzjahresbad über einen S-Bahnhalt in diesem Bereich erschließen. Es habe immer geheißen, es werde nie ein drittes Gleis nach Neumarkt geben, sagt Gloßner mit Blick auf den Verkehrswegeplan des Bundes: „Und jetzt ist ein drittes Gleis drin.“ Somit sei auch ein S-Bahn-Halt möglich; dazu könnte man am Ring noch Park-and-Ride-Parkplätze und Parkplätze für das Ganzjahresbad anlegen. Über die Zuschüsse für die LGS könnte man zum Beispiel den Außenbereich des Ganzjahresbades mitfinanzieren.

Vor allem, sagt Gloßner, gehe halt die Rechnung für das Ganzjahresbad auf dem Freibad-Areal nicht auf. Von 40 Millionen Euro sei da die Rede, „das sind in Wahrheit 80 Millionen Euro“. Da heiße es, viele Kosten würden sowieso anfallen, dürften deshalb nicht in die Gesamtkalkulation eingerechnet werden: „Das stimmt aber nicht.“ Die Kosten für den Kauf der Grundstücke an der Sandstraße sowie der Bau der verschiedenen Parkplätze müssten selbstverständlich mit dazu gerechnet werden.

Verabschiede sich der Stadtrat aber von einem Ganzjahresbad am alten Standort, könnte dort ein neuer Stadtteil entstehen. „Mit dem Geld für diesen Grund lässt sich der Bau des Bades auf dem Flughafen-Areal dann mitfinanzieren.“ Denn eines, sagt Gloßner, müsse auch klar sein: Finanziell sei das Ganzjahresbad ja zu stemmen.

Bleibt der Landkreis, dem gegenüber sich die Stadt verpflichtet hat, dass der Schwimmbetrieb der weiterführenden Schulen ab 2020 im neuen Ganzjahresbad läuft. Dafür bekommt die Stadt einen Millionen-Zuschuss vom Landkreis für den Bau und Gebühren für die jährliche Nutzung. Für Gloßner kein Problem. Mit dem Landkreis könne man sich hier verständigen und das alte Hallenbad weiter betreiben, bis das Ganzjahresbad auf dem Flugplatz-Areal fertig sei.

Mund aufmachen

Gloßner ist sich sicher: „Das ist eine einmalige Chance für die Stadt, sie müsste nur ergriffen werden.“ Und er wundert sich, dass das viele Stadträte auch so sehen würden, aber nicht den Mund aufmachen. „Die wissen alle, dass sich die Parkplatz-Problematik rund ums Freibad nicht lösen lässt, dass die Beschwerden der Anwohner wegen des Freibades da sind – trotzdem will keiner was gegen das Ganzjahresbad dort sagen.“ Und dann herrsche das ganze Jahr dort massive Parkplatz-Not.

