"Gluckerer" auf guten Plätzen

Zwei Vizetitel bei Oberpfälzer Schulschachmeisterschaft in Regensburg - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Dickes Lob von Schuldirektor Bernhard Schiffer für die Schachgruppe des Willibald-Gluck-Gymnasium: Die Brettstrategen des WGG hatten nämlich Anfang Dezember gleich mit sieben Mannschaften an den Oberpfälzer Schulschachmeisterschaften in Regensburg teilgenommen und das auch durchaus erfolgreich.

WGG-Chef Bernhard Schiffer gratulierte den sieben Mannschaften zum guten Abschneiden bei den Oberpfälzer Schulschachmeisterschaften. © Foto: Beer



Erneut den Vizemeistertitel nach Neumarkt holten die WGG-Mädels in der Aufstellung Eva Schilay (Q11), Nicole Mikulasch (6. Klasse), Thea Harmel (7. Klasse) und Jana Schneider (5. Klasse).

In der Wertungsklasse II (Jahrgang 2001 und jünger) errangen Lorenz Schilay, Paul Neppert und Max Herrmann ebenfalls den Vizemeistertitel; dabei half Daniel Henseler aus der Nachbarschule an Brett vier aus.

In der Wertungsklasse IV, also bei den Jüngsten, starteten gleich drei WGG-Teams. Sie punkteten zuverlässig, so dass die Plätze fünf, sechs und 23 von insgesamt 29 Vierermannschaften heraussprangen, wobei Team 3 nur aus drei Schachspielern bestand, die damit je einen Brettpunkt kampflos abgaben. In der WK I (Jahrgang 2000 und älter) sprangen nach sieben Runden die Plätze sechs und elf heraus.

Schulschachbetreuer Franz Xaver Beer und seine Schützlinge freuten sich über die Ehrung durch den Schulleiter, der vier Schülerinnen und Schülern eine Ehrenurkunde für eine Erfolgsquote von über 75 Prozent überreichte.

17 Teilnehmer erhielten eine Siegerurkunde für eine Erfolgsquote von über 40 Prozent.

