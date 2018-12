Goldregen für die SCO-Athleten

BERG - Besser konnte es nicht laufen für die Power Fit-Männer und Frauen des SC Oberölsbach bei den Nordbayerischen Meisterschaften im Kraftdreikampf. Diese wurden vom 1. AC Bayreuth organisiert und im Sportpark in Bindlach veranstaltet. Neun Kraftsportlerinnen- und sportler erkämpften sich sechsmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze.

Die Athleten von Power Fit SCO sicherten sich bei den Nordbayerischen Meisterschaften im Bankdrücken die Mannschaftsmeisterschaft. © Foto: Fügl



Gold konnten sich in souveräner Manier Sonja Walter und deren Vereinskameraden Oliver Ehrnsperger, Michael Scholz und Bastian Grüner, sogar zweimal Sebastian Heger erkämpfen. Sonja Graumann, Benedikt Schmidt und ebenso zweimal Thomas Lehmeier erreichten Silber und mit der Bronzemedaille wurde Silas Krejki ausgezeichnet.

In der Gesamtwertung der Männer wurden die Plätze 1 bis 3 von Sebastian Heger (461), Thomas Lehmeier (457) und Silas Krejki (456 Relativpunkte) beschlagnahmt. Besondere Höhepunkte des mit über 60 Teilnehmern bestückten Turniers waren vor allem die vielen persönlichen Bestleistungen und neue bayerische Rekorde. Für Power Fit waren zusätzlich Sonja Baumann, Sofia Walter, Oliver Ehrnsperger und Michael Scholz mit neuen bayerischen Jugendrekorden die besonderen Asse.

Am Rande: Auch in der Bezirksmeisterschaft war die SCO-Vertretung wiederum sehr dominant. Dort holten sich die Athleten vom Barstenweg jetzt mit einem neuen bayerische Jugendrekord zum 4. Mal in Folge den Mannschaftssieg für die Oberpfalz.

