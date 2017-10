Gospel mit Gänsehaut-Garantie in der Klosterkirche

Die "Black Gospel Angels" sind im Februar in Neumarkt zu Gast - vor 1 Stunde

Hier ist Gänsehaut garantiert: Die von den beiden Stars Queen Yahna und Rose Watson angeführten „Black Gospel Angels“ bilden einen der besten Gospel-Chöre der Welt. Im Februar kommen sie nach Neumarkt.

Die Black Gospel Angels © Eventim



Die Black Gospel Angels Foto: Eventim



Seit Jahren begeistern sie ein Millionenpublikum und sogar der ehemalige US-Präsident Barrack Obama und dessen Familie sollen zu ihren Fans gehören. Um den Jahreswechsel herum kommt der Gospel-Chor wieder nach Deutschland und singt sich in 40 der schönsten Kirchen und Hallen Deutschlands in die Herzen seiner Fans.

Die zwei Stars der Formation: Rose Watson hat den Chor gegründet und führt bis heute Regie bei allen Auftritten. Queen Yahna ist bereits heute eine Legende der spirituellen Musik und verleiht dem Chor mit ihrer gewaltigen Stimme eine ganz eigene Note.

Am 1. Februar, um 20 Uhr, ist der Chor in der Klosterkirche St. Josef in Neumarkt zu Gast. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5, oder an anderen bekannten Vorverkaufsstellen.