Grabschändung lässt die Angehörigen verzweifeln

NEUMARKT - Seit Monaten wird ein Familiengrab auf dem städtischen Friedhof Regensburger Straße von Unbekannten geschändet. Die Angehörigen sind mit den Nerven am Ende und wollen jetzt eine Grabplatte anbringen. Doch die wird von der Stadt Neumarkt wahrscheinlich in der gewünschten Form nicht genehmigt.

Das Grab der Familie H. auf dem Friedhof Regensburger Straße wird regelmäßig von einem unbekannten Täter verwüstet. Auf Hinweise, die ihn überführen, sind 1000 Euro Belohnung ausgesetzt. © Foto: Wolfgang Fellner



Seit 1985 hat die Familie des Handwerksmeisters Hubert H. aus dem Landkreis das Grab auf dem Friedhof in der Regensburger Straße in Neumarkt. Seine Mutter und sein Stiefvater sind dort beerdigt, sagt H.. Doch seit ungefähr vier Monaten können die Toten hier nicht mehr in Frieden ruhen.

Ein Unbekannter hat es auf das Grab abgesehen, vernichtet die Bepflanzung, indem er vermutlich Altöl oder Pflanzenschutzmittel darüber schüttet, ersetzt das Blumenwasser in der Vase durch Essig oder Terpentin, knickt die Blumen ab, sobald neue abgelegt wurden. Sogar die Schrift auf dem Grabstein ist kaum mehr zu lesen, weil der offenbar mit Beize beschmiert wurde, wie die Angehörigen sagen.

Die sind mit den Nerven am Ende. "Das schaut aus wie eine Wüste. Wir hatten immer so ein gepflegtes Grab, wir müssen uns ja schämen", sagt Hubert H. Bis zu dreimal täglich gehen er oder seine Frau auf den Friedhof, um das Grab zu kontrollieren — in der Hoffnung, den Täter doch einmal auf frischer Tat zu ertappen oder zumindest die Zeit eingrenzen zu können, in der er zuschlägt. Bisher vergeblich.

Hubert H. hat schon Mitte Juni Anzeige bei der Neumarkter Polizei erstattet und auf Hinweise, die zur Überführung des Täters führen, 1000 Euro Belohnung ausgesetzt. Die Ermittlungen der Polizei wegen Sachbeschädigung, Bodenverunreinigung und Störung der Totenruhe blieben bisher ohne Erfolg. Es wurden Bodenproben entnommen und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

"Wer macht so was, das ist doch niederträchtig", sagt er voll Wut und Trauer. Er habe keinen Verdacht, sagt er. "Ich kennen keinen, mit dem ich Streit hätte."

In seiner Verzweiflung hat er nun aber einen Streit mit der Stadt Neumarkt begonnen, beschimpft Oberbürgermeister Thomas Thumann der Untätigkeit. Der Hintergrund: Hubert H. möchte das Grab mit einer Grabplatte bedecken — in der Hoffnung, dass der Spuk dann aufhört. Er hat einen Steinmetz mit der Ausführung beauftragt.

Der hat bei der Stadt Mitte Juli eine 1,55 mal 0,80 Meter große Grabplatte mit einer 0,8 mal 0,6 Meter großen Aussparung in Herzform beantragt. Der Antrag wurde von der Stadt bereits zwei Wochen später mit Auflagen genehmigt. Laut Friedhofssatzung dürfen feste Grababdeckungen maximal zwei Drittel der Grabfläche einnehmen. Das heißt im Fall der von Hubert H. beantragten Platte, dass die freibleibende Pflanzfläche mindestens 0,4 Quadratmeter groß sein müsste. "Das vom Steinmetz beantragte Herz war zwar nur 0,32 Quadratmeter groß, aber wir haben Herrn H. zu verstehen gegeben, dass das niemand nachmessen wird", sagt Franz Janka, Pressesprecher der Stadt.

Doch damit gibt sich Hubert H. nicht zufrieden. "Ich hätte das gerne schriftlich", sagt er. Außerdem habe sich der Steinmetz vor dem Antrag nicht mit ihm abgesprochen, der Ausschnitt sei noch zu groß. H. befürchtet nämlich, dass eine zu große Pflanzfläche dem Täter weiter Angriffsfläche bietet. H. hat deshalb am 9. August bei der Stadt einen neuen Antrag eingereicht, in dem das ausgesparte Herz nur 0,5 auf 0,6 Meter groß ist, also etwa 0,2 Quadratmeter Fläche einnimmt.

Mit der Genehmigung kann es Hubert H. wegen der beinahe täglichen Attacken auf das Grab nun nicht schnell genug gehen. "Wir sind dahinter", sagt Janka und verweist auf die Urlaubszeit. Allerdings werde der zweite Antrag vermutlich nicht durchgehen, weil die Pflanzfläche nun doch zu klein sei. Das kann H. nicht nachvollziehen: "Es gibt in der Regensburger Straße mehrere Grabplatten mit deutlich kleineren Ausschnitten."

Janka äußert sich dazu nicht. Er hat überdies Zweifel, dass die Grabplatte überhaupt eine Lösung des Problems bringen wird. "Der Vandalismus kann doch mit der Platte weitergehen, das ändert doch an der Gefahr nichts", sagt der Stadtsprecher. Man müsse doch eher die Ursache in der Griff kriegen, indem der Friedhofswärter oder die Polizei häufiger kontrollieren. In der Regensburger Straße gebe es einen sogenannten mobilen Friedhofswärter, der dort sogar wohnt. Nachts sei der Friedhof abgesperrt, jetzt in den Wintermonaten zwischen 18 Uhr abends und sechs Uhr morgens.

Das Grab von Hubert H. ist laut Janka übrigens das einzige auf den Neumarkter Friedhöfen, das derzeit von Vandalismus betroffen ist. "Wir haben für den Ärger von Herrn H. viel Verständnis, das ist schon eine gemeine Geschichte."

