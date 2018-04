Graffiti-Künstler sind in der Klostergasse willkommen

NEUMARKT - In den nächsten Monaten werden im Umfeld der Klostergasse zahlreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Die hierzu aufgebauten Gerüste und Bauzäune werden vom Gewerbeverein "aktives Neumarkt" kurzerhand zu Leinwänden für eine kreative Live-Graffiti-Aktion umfunktioniert.

Für die Grafitti-Aktion in der Klostergasse werden Street-Art-Künstler gesucht. © Foto: Horst Linke



Um diese Leinwände auch mit möglichst kreativen Werken zu versehen, organisiert "aktives Neumarkt" zusammen mit den Geschäften der Klostergasse einen Live-Graffiti-Wettbewerb. Alle Graffiti-Künstler der Region können mit dabei sein und sind aufgerufen, bis Ende April ihre Entwürfe einzureichen.

Vor Publikum

Die kreativsten Entwürfe werden an mehreren Terminen zwischen Mai und September von den Künstlern live vor Publikum gesprüht und dort jeweils mehrere Wochen ausgestellt. Im Herbst findet dann die große Finissage in der Klostergasse statt, bei der alle Werke nochmals gezeigt werden, bevor diese zu modischen Taschen weiterverarbeitet werden. Diese entstehenden "Street-Art-Taschen", jede ein Unikat, werden am Neumarkter Weihnachtsmarkt verkauft, die schönsten gar versteigert und alle Erlöse einer sozialen Einrichtung gespendet.

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular sind unter www.aktives-neumarkt.de/streetart zu finden.

