Grafitti-Sprayer hatte Marihuana daheim

Neumarkter Polizei durchsuchte Wohnung des 29-Jährigen - vor 7 Stunden

NEUMARKT - Erst sprühte er in Nürnberg Grafitti an fremde Wände, dann durchsuchte die Polizei die Wohnung eines 29-Jährigen in Neumarkt - und fand Marihuana und Rauschgift-Utensilien.

© nn



Foto: nn



Nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti in Nürnberg, wurde ein 29-jähriger Mann aus dem Bereich Neumarkt festgenommen. Der zuständige Staatsanwalt ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an. Das haben Beamte der PI Neumarkt übernommen.

In der Wohnung fanden sie eine geringe Menge Marihuana sowie mehrere Rauschgiftutensilien. Somit wird der junge Mann nun auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-Gesetz angezeigt.

nn