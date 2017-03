Gratis-Ladesäule für Elektrofahrzeuge in Postbauer-Heng

Kommune und N-ergie kooperieren — Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig Ökostrom auf dem Bahnhofgelände tanken - vor 25 Minuten

POSTAUER-HENG - Ab sofort können Elektroautos in Postbauer-Heng mit Ökostrom geladen werden.

In Postbauer-Heng ist diese Ladesäule für Öko-Strom in Betrieb genommen worden. © Resi Heilmann



In Postbauer-Heng ist diese Ladesäule für Öko-Strom in Betrieb genommen worden. Foto: Resi Heilmann



Bürgermeister Horst Kratzer hat gemeinsam mit Christian Vogler, Ansprechpartner für Elektromobilität bei der N-ergie, Michael Gottschalk, Leiter der Kreisentwicklung am Landratsamt Neumarkt, sowie dem Bauhofleiter Walter Dorr auf dem Bahnhofgelände eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge symbolisch in Betrieb genommen.

Auch Gerhardt Streichert kam mit seinem Elektromotorrad vorbei. So konnte mit zwei Elektrofahrzeugen an der neuen Ladesäule das "Auftanken" von Ökostrom demonstriert werden. Streichert fährt eines der wenigen Elektromotorräder im Landkreis.

In der Testphase, die bis zum Sommeranfang läuft, kann kostenfrei Ökostrom getankt werden. Später ist es dann möglich, per App den Ökostrom zu beziehen. "Mit der Ladesäule unternehmen wir einen ersten Schritt in das elektromobile Zeitalter", ist sich Bürgermeister Horst Kratzer sicher. "Wir bieten mit ihr einen besonderen Service für unsere Bürger, aber auch für Durchreisende, die das Laden auch zum Einkehren und Verweilen nutzen können. Mit der Ladesäule und dem S-Bahnhof gelingt uns zudem eine Verknüpfung des öffentlichen Nahverkehrs und der Elektromobilität und damit die Basis für umweltfreundliche Mobilität hier in unserer Region. Eine weitere Ladestadion für Elektrobikes ist im Centrum nähe Naturbad geplant."

Zwölf Ladestationen gibt es derzeit in Landkreis Neumarkt, so Gottschalk. Mindestens 19 sollen es bis Jahresende sein und Flächendeckung herstellen. Er ist froh, mit der N-ergie so einen verlässlichen Partner gefunden zu haben.

"Da Elektromobilität die Kohlendioxid-Emissionen im Straßenverkehr deutlich reduziert und durch den Einsatz von Ökostrom einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet, unterstützen wir Kommunen wie Postbauer-Heng gerne bei ihrem Engagement", erläutert Christian Vogler. An der Ladesäule für Elektroautos, die über zwei Typ-2-Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt (kW) verfügt, können zwei Elektromobile gleichzeitig Ökostrom laden – derzeit noch kostenlos.

Die Säule wird in den Ladeverbund "Franken+" (www.ladeverbund-frankenplus.de) integriert, eine Kooperation von derzeit über 30 Stadtwerken in Nordbayern. Ab Frühjahr werden die Ladesäulen im gesamten Ladeverbund mit einem Zugangs- und Bezahlsystem ausgestattet. Informationen dazu sind unter www.solid.de zusammengefasst.

Das Potenzial der Elektromobilität ist nach Einschätzung der N-ergie groß. Die Nutzung dieses Potenzials sei wichtig, um die politisch gesetzten Klimaschutzziele erreichen zu können. Die N-ergie fördert und unterstützt deshalb bereits seit 2008 Elektromobilität. Derzeit baut sie gemeinsam mit kommunalen Stadtwerken und Partnern eine einheitliche Ladeinfrastruktur in Nordbayern auf und schafft dadurch eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung der elektromobilen Zukunft. Darüber hinaus erweitert die N-ergie ihren Fuhrpark sukzessive mit Elektrofahrzeugen.

reh