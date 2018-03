Großaufgebot der Polizei sorgte in Neumarkt für Aufsehen

NEUMARKT - Großrazzia im ehemaligen Sudhaus in der Herzwirtsgasse: Starke Polizeikräfte in schwarzen Uniformen mit Schutzwesten, Schlagstöcken und Waffen stürmten das Gebäude, holten die "schwarzen Schafe" raus und kontrollierten sie draußen vor der Tür. Der Residenzplatz war voller Einsatzfahrzeuge.

Ein Polizist des USK führt in der Herzwirtsgasse vor dem ehemaligen Sudhaus einen Kollegen, der einen „Gefährder“ mimt, ab. Auf dem Residenzplatz stehen die Einsatzfahrzeuge. © Foto: Bösl



Dieses Bild bot sich den Neumarktern gestern Vormittag bei einer Übung des Unterstützungskommandos (USK) aus Nürnberg, einer Spezialeinheit der bayerischen Polizei mit besonderen Aufgaben. Was teilweise martialisch aussah, sei "eine harmlose Übung, die dazu dient, innerbetriebliche Abläufe zu verbessern", erklärte der verantwortliche Übungsleiter, Hauptkommissar Günter Siol.

Es gehe darum, eine große Personengruppe polizeilich zu kontrollieren und Struktur in den Ablauf zu bekommen, so dass auch wirklich jede Person kontrolliert und niemand womöglich zweimal überprüft werde. Da sei es hilfreich, dass dem USK das Sudhaus in Neumarkt als neues, für die Einsatzkräfte noch unbekanntes Gebäude angeboten worden sei. Das durchbreche die Übungsroutine. "Da sind die Leute gleich wacher", sagt Siol. Wie viele Spezialkräfte gestern in Neumarkt im Einsatz waren, wollte er nicht verraten.

Breit gefächert

Die Aufgabenbereiche des USK sind breit gefächert, hauptsächlich handelt es sich um über den normalen Polizeidienst hinausgehende Sonderlagen. Die Einsatzgebiete sind unter anderem Demonstrationen, bei denen Ausschreitungen zu erwarten sind, Großveranstaltungen, wie etwa Fußballspiele, bei denen Übergriffe zu erwarten sind, Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Schwer- und Drogenkriminalität (Razzien, Observationen, Zugriffe usw.), Fahndung und Festnahme von gefährlichen, eventuell bewaffneten Straftätern, Stürmen von Objekten, um gefährliche Straftäter festzunehmen, Gefangenentransporte, wenn mit Gefangenenbefreiung zu rechnen ist oder sehr gefährliche Gefangene transportiert werden, Notzugriff bei Geiselnahmen oder Amoklagen bis zum Eintreffen des Sondereinsatzkommandos.

Das USK wird bei polizeilichen Lagen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial auch außerhalb Bayerns eingesetzt. In Nürnberg ist das USK an die Bereitschaftspolizei angegliedert.

