Große Ehre für Eva Schilay

Schachspielerin des SKN bei Ländermeisterschaft dabei

NEUMARKT - Eine besondere Ehre wurde dem Nachwuchstalent des Schachklubs Neumarkt, Eva Schilay, zu teil. Die bayerische U18-Vize-Meisterin wurde als erstes Vereinsmitglied für das bayerische Team bei der deutschen Ländermeisterschaft in Hannover nominiert.

Hoch konzentriert am Schachbrettbrett: Eva Schilay. © Foto: SKN



Gleich in der ersten Runde kam Bayern gegen Hamburg nicht über ein 4:4 hinaus. Am 2. Turniertag pausierte Eva Schilay beim 4:4 gegen Sachsen-Anhalt und traf beim folgenden 5:3 Erfolg über Bremen auf Ben-Luca Petri (Delmenhorster SK). In der vierten Runde setzte sich das bayerische Team gegen Mecklenburg-Vorpommern mit 5,5:2,5 durch.

Tags darauf gab es gegen Niedersachsen mit 2,5:5,5 die erste Niederlage. Anschließend wartete mit der Nummer 2 der Setzliste Sachsen der nächste Hochkaräter (3:5). Der Wettkampf gegen das Saarland endete 7:1 und so beendete die bayerische Mannschaft die DLM mit 8:6 Punkten auf Rang sieben. Den Titel sicherten sich die Berliner.

Eva Schilay blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre DLM-Premiere zurück, in der für sie mehr drin gewesen wäre. Schachlich sehr gute Partien stehen leider einer zu geringen Punktausbeute gegenüber. Dass sie sich auch gegen nominell stärkere Nachwuchsspieler sehr gute Stellungen erspielen konnte, macht aber Mut für die kommenden Aufgaben.

