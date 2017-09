Große Gaudi beim Menschenkicker-Turnier

KJR Neumarkt lud zu Fest für Ehrenamtliche ein — Austausch und neue Ideen beim Lagerfeuer zum Schluss - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das dritte Menschenkicker-Turnier des Kreisjugendrings Neumarkt stieg nun in Verbindung mit einem Ehrenamtsfest. Rund 70 Jugendliche aus dem gesamten Landkreis waren dabei.

So fühlen sich die kleinen Männchen im Tischfußballspiel: Beim Menschenkicker-Turnier hatten Ehrenamtliche von verschiedenen Verbänden ihren Spaß. © Foto: Michael Schimek/oh



Bei einem Menschenkicker handelt es sich um "Tischfußball in Lebensgröße". Die Spielfläche hat ein Maß von zwölf mal sechs Metern. Pro Team sind sechs Mitspieler vorgesehen. Wie bei einem Tischkicker sind die Personen mit Schlaufen an Stangen verbunden und versuchen so gemeinsam, den Ball in das gegnerische Tor zu schießen. Transportiert wird der Menschenkicker auf einem eigens dafür ausgebauten Anhänger.

2015 bauten Mitglieder der Neumarkter Jugendverbände zusammen mit Auszubildenden der Firma Pfleiderer in deren Werkshallen den Menschenkicker. Ziel des Projekts war es, den Jugendlichen einen ersten Einblick in die handwerkliche Arbeitswelt zu ermöglichen und die sozialen Kompetenzen zu fördern.

Als Örtlichkeit für das Turnier wählte man wieder den Jugendzeltplatz der Pfadfinder auf dem Mariahilfberg — optimal dank zentraler Lage und des Versorgungshauses. Die Teams setzten sich aus allen Bereichen der ehrenamtlichen Jugendarbeit zusammen: Ministranten aus Woffenbach, Mitglieder der Jugendgruppe der Sternwarte, der Wasserwacht, der Evangelischen Jugend und des Jugendhauses Schneemühle.

Weitere Teams bildeten die ehrenamtlichen Betreuer des Spielmobils, des Sommercampus sowie der Vorstand und das Büro des Kreisjugendrings. Den ersten Platz belegten die Mitglieder der Wasserwacht, die sich somit über eine kostenlose Tagesausleihe des Menschenkickers freuen dürfen.

Die THW-Jugend sorgte für die Ausleuchtung der Spielfläche in den Abendstunden. Stärken konnten sich die Teilnehmer mit Gegrilltem. Den Abend ließen die Jugendlichen am Lagerfeuer ausklingen.

Der ehrenamtliche Vorstand des KJR hat einen Abend organisiert, an dem sich die Jugendverbände mit Spaß austauschen und neue Ideen und Anregungen mit in ihre Verbände nehmen konnten.

Zwww.kjr-neumarkt.de

nn