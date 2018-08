Große Leinwandstars auf Neumarkter LGS-Gelände

Open-Air-Kinosommer im LGS-Park hat Klassiker im Programm — Tom Cruise als Retter der Welt

NEUMARKT - Mit "Mamma Mia: Here We Go Again!" startete am Donnerstag der 19. Open-Air-Kinosommer. Die Fortsetzung der Erfolgskomödie lockte wieder zahlreiche Filmfans in den LGS-Park.

Das besondere Kinoerlebnis auf dem Neumarkter LGS-Gelände: Dem Publikum stehen Tage und Nächte cineastischer Höhepunkte bevor. „Mamma Mia“ bildete den Auftakt. © Foto: Martin Herbaty



Das besondere Kinoerlebnis auf dem Neumarkter LGS-Gelände: Dem Publikum stehen Tage und Nächte cineastischer Höhepunkte bevor. „Mamma Mia" bildete den Auftakt.



Das vorwiegend weibliche Publikum genoss einen entspannten Filmabend unter freiem Himmel. Wer es ihnen gleichtun will, hat noch bis zum 25. August Gelegenheit dazu.

Wie schon in den Vorjahren hatte das Organisationsteam um Michaela und Jürgen Lodermeyer schon vor Wochen begonnen, alles aufzubauen, zu installieren und zu testen. Als es dann um 21 Uhr an den Wassergärten "Film ab" hieß, lief der Auftakt perfekt.

Auch das Wetter spielte mit – die für Besucher empfohlene Regenkleidung war an diesem Tag nicht nötig. Nicht nur von außen warm, sondern auch warm ums Herz wurde es dem Publikum beim ersten Film des Festivals vor allem dank Pierce Brosnan und Colin Firth.

"Mamma Mia: Here We Go Again!" setzt die Geschichte der Erfolgskomödie "Mamma Mia!" mit einigen Jahren Distanz fort: Sophie (Amanda Seyfried), die im ersten Teil auf der Suche nach ihrem Vater war, ist nun selbst schwanger, fühlt sich aber der Verantwortung nicht gewachsen – zumal sie das Hotel ihrer verstorbenen Mutter Donna weiterführen will. Doch deren beste Freundinnen nehmen sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit und zeigen ihr, wie Donna damals mit Sam, Hary und Bill ihr Leben in die Hand genommen hat. Die Rückblenden bieten viel Raum nicht nur für die Stars des ersten Teils, sondern auch wieder für viele ABBA-Songs, die die Darsteller alle selbst singen.

Am Freitag ging es ebenfalls sommerlich leicht mit der deutschen Komödie "Dieses bescheuerte Herz" mit Elyas M´Barek, Philip Noah Schwarz und Nadine Wrietz weiter. Actiongeladen wird dagegen der Kinoabend am Samstag, 18. August: Im Rahmen der European Outdoor Film Tour 17/18 gehen in "Living Outdoor" Extremsportler an die Grenzen des Menschenmöglichen.

"Das Leben ist ein Fest"

Die nächsten Vorstellungen stehen wieder im Kontrast dazu – die Komödien "Vielmachglas" mit Jelle Haase, Marc Benjamin und Matthias Schweighöfer am Sonntag und dann am Dienstag, 21. August. "Das Leben ist ein Fest" mit Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve und Gilles Lellouche zeigt Gegensätze und Gemeinsamkeiten deutschen und französischen Humors. Mit Blandine Lenoirs "Madame Aurora und der Duft von Frühling" mit Agnès Jaoui, Thibault de Mantalembert, Pascale Arbillot geht es am Mittwoch, 22. August, noch einmal komisch weiter.

Für Spannung sorgt am Donnerstag, 23. August, der "Mord im Orient-Express", Kenneth Branaghs Neuinterpretation des Agatha-Christie-Klassikers mit hochkarätiger Besetzung, unter anderem Johnny Depp, Penelope Cruz und Judi Dench. Großes Starkino bildet den Abschluss des diesjährigen Kinosommers im Park: Im Musical "The Greatest Showman" verleiht am Freitag Hugh Jackman P. T. Barnum Gestalt und Stimme, unterstützt von Zac Efron und Michelle Williams.

Am Samstag, 25. August, rettet Tom Cruise als Ethan Hunt in "Mission: Impossible – Fallout" wieder die Welt.

Im Vorverkauf sind Karten in der Rathauspassage oder online unter www.neumarkt-ticket.de erhältlich. Der Vorverkaufspreis beträgt 8,50 Euro, an der Abendkasse kosten die Karten 9,50 Euro. Die Abendkasse ist an den Filmtagen ab 19 Uhr geöffnet. Filmstart ist jeweils gegen 21 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit.

